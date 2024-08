Por qué Jorge Rial cree que el romance de Javier Milei y Yuyito González es mentira

De un tiempo a esta parte, buena parte de los medios periodísticos de espectáculos ha puesto en agenda la situación amorosa del presidente Javier Milei. Luego de su separación de Fátima Flórez, cada movimiento del primer mandatario se ha revisado con lupa. Dentro de este contexto, se ha producido un acercamiento con la actriz Amalia “Yuyito” González. Ambos fueron observados en el Teatro Colón.

“Ustedes vieron que yo apostaba a esta pareja pero ahora tengo una duda por algo que vi. Para mí era amor sincero, pensé que tal vez había un deslumbramiento o un homenaje a Menem”, fueron las primeras palabras de Jorge Rial, cargadas de cautela pero también firmes.

A continuación, expresó cuál es su temor: “Pero ahora vi a alguien hablando de él y me da miedo, ella tiene que preguntarse si Milei no la estará usando”. Este análisis fue vertido en su programa televisivo “Argenzuela”.

Rial no cree en el romance de Milei.

Rial también aseguró que esto puede formar parte de una estrategia de Milei para descartar las versiones de que no tiene ninguna compañera en este momento de su vida. “Jony Viale contó que un domingo a la noche fue Olivos ‘engañado’ ya que supuestamente le habían dicho que iba a ser un off, pero se encontró con Trebuq, Marina Calabró, Horacio Cabak, Pettovello y otros y que les dijeron que el presidente quería ver ópera en el Microcine y teníamos que ir ahí", expresó

El creador de Intrusos soltó su pensamiento polémico, porque se animó a señalar el comportamiento del político: "Pero yo acá veo algo, Viale dice ‘fui engañado’ y supongo que a cada uno les habrá dicho lo mismo…y para mí esto quiere decir que le tiene que mentir a la gente para tener amigos".

Milei y González en su cita romántica.

Jorge Rial desconfía del romance de Milei con Yuyito González

Y para cerrar, Rial concluyó con otra deducción muy fuerte del romance de Javier y Amalia: "Y lo que digo es que si pasó esto, no sé si no la estará buscando a ella para esa reafirmación de que no está solo. Sobre todo porque esto lo contó Jony”.