Yuyito González confesó qué le dijo Mirtha Legrand en secreto sobre Javier Milei

Tras una serie de especulaciones sobre lo que le habría dicho Mirtha Legrand a Yuyito González en secreto al saludarla tras el programa que grabaron juntas, la actriz confesó cuál fue el consejo que le dio la diva sobre Javier Milei.

"Yo fui a saludar a Mirtha normalmente, y me agarra como diciendo 'no te vayas que te quiero decir algo al oído en privado'. Y qué me dijo: 'Llevale el apunte al presidente'", reveló González sobre las palabras en secreto de Legrand en relación a Milei.

Luego, la conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine), reconoció que se quedó "medio tildada" con el murmuro de Mirtha Legrand. "Era el consejo de la abuela viste, divina, la quiero tanto", enfatizó Yuyito González.

Además, la actrtiz confirmó que tendrá una segunda cita con Javier Milei. "Quedamos en ir a comer", anticipó la artista sobre su próxima salida con el mandatario.

Yuyito González y Javier Milei tendrán próximamente una nueva cita. Foto: Captura de video Ciudad Magazine.

Por otro lado, en las últimas horas trascendió que el incipiente romance entre Yuyito González y Javier Milei podría frustrarse por la irrupción en escena de Victoria Vanucci, a quien le atribuyen un contacto frecuente con el presidente a través de mensajes.