La tajante respuesta de Mirtha Legrand sobre el futuro de Javier Milei y Yuyito González

Fiel a su estilo frontal, Mirtha Legrand reveló el particular motivo por el que desaprueba la pareja de Yuyito González y Javier Milei, y además aseguró que no le ve proyección a la relación entre la conductora y el presidente.

En la gala de la revista Para Ti, Legrand respondió un tajante "no" cuando le preguntaron si le ve futuro a la pareja de Milei y González. Luego la diva fue por más y cuando le consultaron por qué no le gustá la dupla, contestó: “Porque ella es muy alta y él el bajito”.

Yuyito González y Javier Milei compartieron una cita recientemente en el teatro Colón. Foto: Captura de video Ciudad Magazine.

Pero eso no fue todo, cuando a Mirtha Legrand la interrogaron sobre la posibilidad de que hagan una película biográfica sobre ella, la legendaria estrella retrucó: "No, cuando te hacen la biografía te morís, y yo no me quiero morir".

En estos días, se ha hablado mucho sobre el ida y vuelta entre Yuyito González y la diva, con recortes que trascendieron en todos lo medios sobre las picantes preguntas que le formuló Mirtha Legrand a su invitada sobre Javier Milei. Así y todo, la experimentada conductora no logró que la exvedette contara algo muy distinto a lo que ya reveló en su propio ciclo en Ciudad Magazine.

Yuyito González estuvo como invitada el sábado pasado en el programa de Mirtha Legrand. Foto: Captura de video El Trece.

Por otro lado, la visita de Yuyito González al programa de Mirtha Legrand, coincide con las crecientes críticas que la máxima figura de El Trece ha estado formulando sobre las políticas con las que Javier Milei está llevando adelante al país.