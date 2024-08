Rosina Beltrán pasó un horrible momento en la TV uruguaya

Dentro de la avalancha de posibilidades que se abren luego de salir de la casa de Gran Hermano está la posibilidad de participar en distintos programas de televisión. Sin embargo, la experiencia en la TV de Uruguay no fue muy placentera para Rosina Beltrán.

La uruguaya estuvo en Algo Contigo y fue consultada sobre si se hacía o no se hacía la niña en Gran Hermano y si tenía adolescencia tardía. Ante esto, Rosina manifestó de forma textual: "Pará, me estás dejando descolocada. ¡Qué pregunta de mierda!, no hay ningún diagnóstico médico sobre esto".

Previo a volver a Uruguay, Rosina Beltrán se quedó afuera de su propio domicilio, por lo que tuvo que pedirle ayuda a su vecino. Esta vez no se olvidó las llaves, sino que directamente estaban adentro de su casa cuando volvía de entrenar.

La uruguaya estuvo en la TV de su país

Así las cosas, Beltrán tuvo que tocarle la puerta de su casa a Toti, su vecino, para pedirle ropa prestada para ir a cenar. Entre ropa deportiva, lo que le prestó Toti y alguna ayuda más, pudo terminar de vestirse para ir a cenar con Emma Vich, lo que reflejó con buen humor a través de sus redes.

La uruguaya, que lejos estuvo de pasar inadvertida en la casa más famosa del mundo, quedó eliminada luego del mano a mano con Catalina, quien también tuvo una reacción de sorpresa al continuar en ese momento. Uno de los momentos más recordados de Rosina Beltrán en la casa de Gran Hermano fue, sin duda, el momento del Congelados, cuando no pudo evitar preguntarle a su mamá por su gata llamada Mágica. Ese error le costó una sanción.

Beltrán empieza a transitar la vida luego de salir de Gran Hermano

Ahora, ya afuera de la casa de Gran Hermano, la joven uruguaya volvió a su país natal, pero sólo por unos días, para visitar a sus amigas, para salir de fiesta con ellas y para pasar tiempo en familia, dado que su intención es vivir, al menos por unos meses, en la Argentina.