Mariano Martínez reveló cómo se lleva con sus dos ex parejas, Cami Cavallo y Juli Giambroni

Siempre es un tema difícil la relación con los ex, más aún habiendo hijos de por medio. La figura de la familia ensamblada no siempre es bien aceptada por todos, ya que requiere del visto bueno de muchas personas. Sin embargo, se sabe que es posible lograr ese estado de bienestar. En eso anda Mariano Martínez en relación a Mario Guerci (actual pareja de su ex Camila Cavallo), recordando además que tuvo hijos con Juliana Giambroni. Sobre esto, el galán habló en un interesante mano a mano con Socios del espectáculo (El Trece).

En relación al tema en cuestión, Mariano sostuvo: "Juli es la mamá de mis hijos más grandes y Camila es la de mi nena más chica y me llevo bien con las dos porque para mí lo principal es que los chicos tengan buenos recuerdos de sus personas más importantes de la vida".

Luego se abordó el siempre candente tema de la familia ensamblanda. Sobre esto, Martínez manifestó siempre de forma reflexiva: "Y, cada vez que pasan cosas como eventos familiares sí, se transforma en una familia ensamblada".

Mario es actual pareja de Camila

Acerca de Mario Guerci, actual pareja de Camila Cavallo, Mariano sostuvo: "Sí, lo conozco, nos saludamos, estuvo en el cumpleaños de Alma los otros días, así como también Mati, el marido de Juli, mi novia Trivi". Sin lugar a dudas, el actor blanqueó que hay buena onda entre todas las partes.

Por último, Martínez resaltó que siempre lo más importante es que los chicos estén bien: "Para nosotros también es importante tener buenos recuerdos del crecimiento de nuestros hijos y hacer todo en pos para que nuestros hijos estén bien y sanos, sobre todo emocionalmente".

Cami es madre de la hija menor de Mariano

Hace unos años, Mariano Martínez logró el sueño de conseguir su cinturón negro en el taekwondo, un arte marcial que cada día lo apasiona más y que pudo transmitir a sus hijos. Recientemente, Alma (su hija con Camila Cavallo) fue motivo de orgullo para el actor, ya que obtuvo su punta amarilla en la disciplina. Emocionado, Mariano Martínez le dedicó un tierno posteo en Instagram y un video con los momentos clave de la jornada inolvidable para los dos.