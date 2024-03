Cómo es la relación de Mariano Martínez con las madres de sus hijos

Sabido es que Mariano Martínez es un auténtico galán y que, en su faceta de actor, supo enamorar a varias compañeras de elenco en su extensa trayectoria. Hoy está de novio con la bailarina Triana Ibañez.



No obstante, fueron dos las mujeres con las que el actor fue papá: Juliana Giambroni, con quien tuvo a Olivia (2009) y Milo (2013); y Camila Cavallo, con quien tuvo a Alma (2017). La gran pregunta que muchos se hacen es cómo se llevan con las madres de sus hijos.

Mariano Martínez y Camila Cavallo fueron padres de Alma en 2017.





La respuesta es contundente y viene de parte de ambas mujeres, que cada vez que se les consulta por su vínculo con Mariano Martínez siempre son muy elogiosas y tienen palabras muy amorosas.



Por un lado, Camila Cavallo contó hace un tiempo cómo recuerda su relación con el actor. “Desde el principio tuve un vínculo buenísimo con ellos. Jamás fueron un obstáculo en nuestra relación. Con Mariano supimos construir un vínculo hermoso”, aseguró.



“Es un hombre muy compañero. No bien lo conocí, me di cuenta de que teníamos química. Me encanta cómo es como papá, como amigo y como pareja. Siempre está para darme el mejor consejo. Además, nos encanta estar en familia, mirar películas, series, hablar de la vida, tenemos los mismos valores y eso es fundamental en una relación”, agregó Camila Cavallo sobre Mariano Martínez.

Mariano Martínez y Juliana Giambroni son padres de Olivia y Milo.



Por su parte, Juliana Giambroni, con quien el actor estuvo en pareja durante seis años, reconoció que en la actualidad la une una excelente relación con el actor. “Tenemos una hermosa amistad con Mariano, nos llevamos bárbaro, somos los dos muy relajados. Para los chicos es muy importante que tengamos una linda relación. Cada vez que nos preguntan por papá y mamá les decimos que siempre nos vamos a llevar bien, que vamos a estar con ellos y ser una familia desde ese lugar”, comentó la madre de los hijos mayores de Mariano Martínez.



“Nos gusta que nuestros hijos nos vean unidos, ese es el mensaje que jamás dejaremos de darles”, agregó Juliana Giambroni en una entrevista de hace unos años, cuando lanzó su propia marca de indumentaria.