Facundo Moyano se cansó de Eva Bargiela: por qué hizo una demanda de divorcio unilateral

Se sabe que el matrimonio que conformaron Facundo Moyano y Eva Bargiela está terminado hace rato. Sin embargo, para ponerle punto final también desde lo legal, Moyano inició una demanda de divorcio unilateral.

En relación a esto, habló el doctor Molina, abogado de Moyano. En Socios del Espectáculo, dijeron sobre las palabras del letrado que "Facundo no se mostraría jamás con otra persona o en otra relación mientras espera su divorcio. Es una forma de humillar al otro", dijo el periodista parafraseando al letrado. Ellos estuvieron casados poco tiempo y no tiene por qué pagarle un departamento. Le dio dos años de alquiler por adelantado, una camioneta que él le compró y ella pudo vender para quedarse con el dinero, además de pagarle la empleada doméstica. Él no se comportó mal". Si la medida prospera, Moyano podría obtener el divorcio, aún sin el OK de Eva. Luego comenzaría la negociación monetaria, pero sin unión.

Cuando pasaron apenas unas semanas de la confirmación del romance entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone, el hijo del Cholo Simeone, la modelo contó detalles de la relación y reveló cuándo y dónde se enamoró del futbolista.

Parte de la demanda de Moyano

"Nos estamos conociendo y es eso, nada más. Nos conocimos en un boliche, el día de mi cumpleaños (22 de diciembre) y pegamos muy buena onda", comentó Eva Bargiela en una nota con LAM, el programa de Ángel de Brito.

"Él vive afuera, así que después dejamos de estar en contacto y volvimos a pegar buena onda charlando”, aclaró luego la modelo, poniéndole un freno a las expectativas mediáticas que se generaron apenas se conoció la noticia del romance.

Otro tramo del pedido de divorcio

Sobre cómo está afrontando este momento, Eva Bargiela reconoció que le parece un poco desmedida y apresurada la forma en la que se está tratando el tema en los medios, dado que hay una distancia geográfica que dificulta que la relación fluya.