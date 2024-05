Yanina Latorre acorraló a Facundo Moyano con una picante advertencia: "Agradecé que no muestro los videos de..."

Un inesperado frente de batalla irumpió en las redes sociales entre Yanina Latorre y Facundo Moyano, con picantes declaraciones cruzadas de la panelista de LAM (América) y el dirigente político.

De hecho, a Moyano le preguntaron por los polémicos dichos de Latorre sobre sus ingresos y nivel de vida. "No tengo casa, vivo en departamento. Es su trabajo criticar. No sé qué contestarle. Puso mal un dato cuando dijo cuánto vale un traje mío. Yo la conocí en 2013, cuando la hizo llorar Beto Casella, que me compadecí... No sé si hice bien, por ahí se lo merecía", disparó filoso en el programa Poco Correctos (El Trece)

Por otro lado, Facundo Moyano remarcó que no reniega de su pasado en el que combinó su labor en la política y el mundo de la farándula, donde fue visto cerca de figuras como Susana Giménez, Nicole Neumann y Eva Bargiela. "Nunca perjudiqué a nadie", señaló al respecto.

En tanto que Yanina Latorre arremetió contra sus colegas que entrevistaron a Facundo Moyano al sentenciar: "La vergüenza ajena que me dan esos cinco chupa or**. Ser cómplices de esto".

Además, Latorre increpó a Moyano al argumentar: "Mi trabajo no es criticar, es comunicar, dar información y opinar. Y lo hago desinteresadamente porque no le debo nada a nadie y no estoy ensobrada. Tampoco mando a tu mujer o ex, ya no sé qué son, a hacer compras a Miami para que te traiga los trajes porque vos no querés ir para quedar pegado. Vivís bien, tenés guita, saliste con Susana, sos cholulo y todo lo lograste por el apellido".

Por último, Yanina Latorre acorraló a Facundo Moyano con una dura sentencia. "No sos camionero, pero sí sindicalista y eso te grafica. No vivís como un trabajador. Todos los sindicalistas son la misma mier** con diferente olor. Agradecé que nunca mostré las fotos y los videos de cómo cagabas a tu mujer",advirtió la panelista.