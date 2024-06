Eva Bargiela contó todo sobre su relación con Gianluca Simeone, el hijo del Cholo

Ya alejada completamente de Facundo Moyano, Eva Bargiela decidió apostar nuevamente por el amor y, sorpresivamente, comenzó una relación con Gianluca Simeone, uno de los hijos del “Cholo” Diego Simeone.



Hace unas semanas la ex azafata de Guido Kaczka y el hijo del entrenador del Atlético de Madrid confirmaron su relación. Ahora, ella, en una entrevista con Darian Rulo Schijman, en Infobae, contó todo sobre el noviazgo.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone.



“Fui a bailar por mi cumpleaños a un boliche con mis amigos y dije: ‘¿Y este chico quién es?’. Pero no por lindo, o sea, es lindo, pero tiene una energía que te dan ganas de acercarte. Pero yo no soy así. No miro personas en el boliche”, comenzó contando Eva Bargiela.



“No es que hubo onda. No es que yo lo encaré o él me encaró. Había buena onda. No hubo chape ni nada”, aclaró la ex pareja de Facundo Moyano, a quien ya dejó atrás en su vida para volver a apostar por el amor.



“No hablamos más por meses, quedamos en contacto por Instagram. Un día le comenté una historia sobre sus perros y empezamos a charlar. Se dio todo muy natural. Fluyó”, continuó Eva Bargiela sobre cómo se fue dando la relación con Gianluca Simeone, quien fue el encargado de romper con el silencio para escribirle por redes sociales para saludarla por el cumpleaños.

Posteo de Gianluca Simeone y comentario de Eva Bargiela.



Asimismo, la modelo respondió si tiene planes de instalarse en Europa, donde vive el hijo del Cholo Simeone. “No sé si me veo viviendo en Europa. Para mí el trabajo es muy importante y yo ya tuve la experiencia de casarme y separarme. No sé si me mudo por otra persona. No sé si dejaría mi trabajo por alguien”, aclaró.



Por último, Eva Bargiela reveló qué la enamoró de Gianluca. “Siento que somos parecidos, que tenemos varias cosas en común, que fluye. Lo vivo con naturalidad. No conozco al Cholo. Si Gianluca es tan educado, amoroso, humilde, debe ser porque su familia también es así. Conocer a la familia del otro es algo lindo”, cerró.