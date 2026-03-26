Marcelo Araujo: los escandalosos detalles de la herencia millonaria y el conflicto familiar

Tras la muerte de Araujo, en A la tarde revelaron la guerra familiar que estalló por la herencia millonaria del periodista.

A pocos días de la muerte de Marcelo Araujo, comenzaron a conocerse detalles de un conflicto familiar que habría permanecido en segundo plano hasta ahora. La disputa gira en torno a su herencia y expone un escenario cargado de tensiones entre sus allegados más cercanos.

Daniel Fava fue quien dio a conocer la situación en A la tarde y la definió como "una historia familiar turbulenta". Según explicó, no solo hay una importante suma de dinero en juego, sino también una situación que podría derivar en consecuencias inmediatas.

"Hay millones de dólares en juego y, además, puede haber un desalojo a la brevedad. Un desalojo de la última esposa de Marcelo Araujo. La última pareja, quien estuvo con él hasta el último suspiro, con quien convivía", detalló el periodista, en referencia a Graciela Ocampo.

En ese contexto, el foco del conflicto estaría puesto en la relación entre las hijas del relator y su última esposa. "Las hijas de Araujo detestan a Graciela (Ocampo), la última mujer, y no descartan desalojarla del departamento", agregó Fava.

Esto fue lo que contaron en A la tarde sobre Marcelo Araujo Escándalo Con La Herencia De Marcelo Araujo Araujo había estado casado previamente con Diana Beovide, con quien tuvo a sus hijas Luciana y Florencia. Tras la separación en el año 2000, que incluyó la división de bienes, la mujer fue internada en el neuropsiquiátrico Las Heras. Durante esa etapa de su vida, el relator atravesó uno de sus momentos de mayor crecimiento profesional y económico. Según recordó Fava, sus ingresos se potenciaron aún más cuando Beovide heredó dos millones de dólares, en un período en el que Araujo percibía altos honorarios por su trabajo como relator.