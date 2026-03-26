Marcelo Araujo: los escandalosos detalles de la herencia millonaria y el conflicto familiar
Tras la muerte de Araujo, en A la tarde revelaron la guerra familiar que estalló por la herencia millonaria del periodista.
A pocos días de la muerte de Marcelo Araujo, comenzaron a conocerse detalles de un conflicto familiar que habría permanecido en segundo plano hasta ahora. La disputa gira en torno a su herencia y expone un escenario cargado de tensiones entre sus allegados más cercanos.
Daniel Fava fue quien dio a conocer la situación en A la tarde y la definió como "una historia familiar turbulenta". Según explicó, no solo hay una importante suma de dinero en juego, sino también una situación que podría derivar en consecuencias inmediatas.
"Hay millones de dólares en juego y, además, puede haber un desalojo a la brevedad. Un desalojo de la última esposa de Marcelo Araujo. La última pareja, quien estuvo con él hasta el último suspiro, con quien convivía", detalló el periodista, en referencia a Graciela Ocampo.
En ese contexto, el foco del conflicto estaría puesto en la relación entre las hijas del relator y su última esposa. "Las hijas de Araujo detestan a Graciela (Ocampo), la última mujer, y no descartan desalojarla del departamento", agregó Fava.
Esto fue lo que contaron en A la tarde sobre Marcelo Araujo
Araujo había estado casado previamente con Diana Beovide, con quien tuvo a sus hijas Luciana y Florencia. Tras la separación en el año 2000, que incluyó la división de bienes, la mujer fue internada en el neuropsiquiátrico Las Heras. Durante esa etapa de su vida, el relator atravesó uno de sus momentos de mayor crecimiento profesional y económico. Según recordó Fava, sus ingresos se potenciaron aún más cuando Beovide heredó dos millones de dólares, en un período en el que Araujo percibía altos honorarios por su trabajo como relator.
Años más tarde, en 2008, Araujo se casó con Ocampo en Las Vegas, una unión que, de acuerdo a lo señalado, nunca fue reconocida como legítima por sus hijas. Esa tensión se mantuvo con el paso del tiempo y sumó nuevos episodios.
Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2021, cuando el periodista atravesaba un cuadro de COVID-19 que derivó en una internación. En ese momento, según el relato de Fava, una de sus hijas, Florencia, junto a su pareja, habría ingresado al departamento del relator con una llave, cambiado la cerradura y tomado posesión de algunas pertenencias, dejando a Ocampo fuera de la vivienda. La situación derivó en una denuncia judicial, que finalmente falló a favor de la mujer.