Cómo fue el pasado oculto de Darío en la televisión antes de entrar en Gran Hermano

Habían transcurrido un montón de semanas del juego, los grupos estaban delineados, el tedio por el aislamiento latía en esa casa y recién en esa etapa muy avanzada ingresó Darío Martínez Corti a Gran Hermano. En ese compendio de cinco participantes que la producción enchufó de prepo cayó el platense.

Con un estilo de neutralidad, de evitar las peleas, de esquivar los reflectores, el vendedor de autos se acomodó en la dinámica del reality hasta convertirse en uno de los cuatro finalistas. Incluso alcanzó un posicionamiento superior a Furia, todo un logro.

El oriundo de La Plata arrastra un lazo con la televisión absolutamente oculto, que se remite a muchísimos años antes de Gran Hermano y que acaba de salir a la luz. El propio Darío recordó sus pasos por la industria en una charla con La Nación y sorprendió a todos con este secreto revelado.

“Siempre me gustó ese mundo, de chico trabajé en el viejo ATC, en el ciclo Los copiones. Yo tenía 17 años y me acuerdo de estar maquillándome y tener a Soledad Silveyra al lado. En ese programa conocí la tele, hacía exteriores y piso, todo me encantaba", expresó.

En cuanto a los factores que le impidieron instalarse en la actuación, Martínez Corti narró: "Pero por la distancia y otras razones no pude seguir, porque me habían pedido que me instalara en Buenos Aires, pero como yo soy de La Plata y en esa época no tenía un mango, me quedé laburando en otra cosa”.

Darío Martínez Corti trabajó en televisión mucho antes de Gran Hermano

Como si fuese poco esa experiencia en la TV Pública, Darío admitió otros papeles que ejecutó en diferentes momentos de su vida y contó: “También actué en un mediometraje junto a Mario Guerci, hice radio, y en tele otro programa en vivo llamado Caída libre".