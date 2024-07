Darío de Gran Hermano contó la verdad de la pelea con Coty Romero

El domingo pasado terminó el reality más famoso del país pero quien todavía está dando explicaciones por su paso en él es Darío Martínez Corti, el último eliminado. El participante quedó a pasos de la gran final pero la tuvo que vivir en el afuera.

El ex hermanito pasó por el streaming de Telefe, Fuera de Joda, en donde trabajan los participantes de la edición pasada, Nacho Castañares, Lucila “La Tora” Villar, Daniela Celis, Mora Jabornisky y el tiktoker Fede Lezcano.

Fue Nacho quien aprovechó la visita de Darío al programa para que aclarara lo que había dicho de su actual pareja, Coty Romero, ya que ella se sentía decepcionada por los dichos de Martinez, para resumir La Tora preguntó: “Contexto, ¿qué dijiste de Coty?”.

“No pasó nada, o sea, pasó que Emma después de una semana, que creo que duró el tema este con Coty. Que ella me buscaba para joder para hinchar”, comenzó explicando el jugador. En ese momento Daniela intervino y dijo: “Hasta papi te decía en un momento, vos el papi y Vir la mami”.

Fuerte repudio por los dichos de Darío sobre Coty Romero

Darío dentro de la casa a sus compañeros les dijo: “Me volvió loco. No sabía si me estaba boludeando o era estrategia. Empezó, a los dos días, con el temita, por las miradas, estuvo hinchándome los huevos. Entró a la casa tirándome dardos. Me volvió loco, lo van a ver cuando salgan”.

“Me decía que conmigo se reía y que quería estar conmigo. Me dijo ‘cómo me gustaría tu pene sobre mi coso’ y se cagaba de risa”, comentó el ex jugador a sus compañeros dentro del reality. Ahora estando afuera el participante contó que no sabía si era juego o una percepción de él..

Fede quiso dar su punto de vista y dijo: “Teniendo en cuenta la Coty jugadoraza… a vos te entra una Coty de la edición pasada y decís ‘ok, ¿cómo la miro? ¿qué va a hacer? ¿ qué dice? ¿ lo dice en serio? ¿lo dice de verdad, de mentira, sarcasmo…?’”.

El último eliminado de GH cerró diciendo; “lo que menos pensé es que yo iba a tener algún tipo de relación de buena onda”. Nacho defendió a su novia y finalizó la charla diciendo: “Ahí está el error. Fue una relación de buena onda. No podemos entender como se malinterpreto, pero que sepas que no iba por ahí, ni cerca”.