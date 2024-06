Cómo nació la historia de amor de Ariel Rodríguez Palacios hace más de 30 años

El cocinero Ariel Rodríguez Palacios no le tiene miedo a los cambios. Así fue que, tras ocho temporadas al frente de ¡Qué mañana! en El Nueve, decidió pegar un volantazo y apostar a las mañana de Telefe, con “Ariel En su salsa”.

Al margen de la posibilidad de seguir consolidándose en la televisión, Ariel nunca dejó de lado su impronta y su rol como docente. Una profesión que lleva orgullosamente hace más de 30 años y que sabe combinar con sus distintos compromisos.

En ese sentido el chef aclaró que no formará parte de un reality culinario y destacó: “A mi me fascina enseñar a cocinar. Tengo una biblioteca gastronómica muy buena así que me dedico a leer, a saber, a investigar”.

En una carrera donde es menester reinventarse casi diariamente, el cocinero de Telefe resaltó la importancia de compartir equipo con Felipe, uno de sus hijos: “Él le pone una impronta moderna y me enseña un montón de cosas. Él hizo una carrera mucho mejor que la mía”.

Ariel junto a su esposa Valeria y su hija, Lourdes.

Sin dudas, la parte que le da equilibrio a su vida es el vínculo familiar. De compartir profesión con sus hijos y llevar adelante un proyecto de vida con su esposa, la familia siempre fue un pilar fundamental en su proceso.

Sobre su mujer, Ariel recordó: “Nos conocimos de muy chicos en la secundaria. Ella es un año más chica que yo, así que la conozco de toda la vida. Cuando me fui a Francia, me bancó y no nos vimos durante bastante tiempo, pero siempre seguimos juntos”.

“Valeria es una super madre. Mis chicos están bien, no nos dieron grandes problemas. Ya se recibieron, ahora trabajan. Creo que el 85% de eso se debe a la madre que siempre estaba ahí”, se deshizo de elogios.

Por último, Ariel Rodriguez Palacios aprovechó para reconocer el esfuerzo de su compañera de vida: “Es una gran compañera y parte de su vida la sacrificó por la familia. Siempre estuvo contenta de que me vaya bien, de que tenga éxito. Como yo estoy contento de todos sus logros también”.