La frase de Ariel Rodríguez Palacios que asustó a todo el mundo en Telefe: "Me voy de la tele para siempre"

Ariel Rodríguez Palacios lidera uno de los programas más vistos del mediodía argentino. El cocinero, reconocido por su carisma pero sobre todo por su forma de llegar al público en sus casas, se encuentra al frente de 'Ariel en su salsa' desde junio de este año y viene redondeando un 2022 perfecto.

Rodríguez Palacios siempre llega con innovadoras recetas, fáciles de explicar y con su siempre alegre humor. Acompañado por un panel compuesto por Mica Viciconte, Nicolás Peralta y Romina Pereiro, el conductor de Telefe se la suele jugar bastante en los vivos del programa, porque más allá de su comprobada experiencia eso no quita que algo pueda salir mal.

Sin embargo, en la emisión de este viernes y en la previa al partido de este sábado de la Selección Argentina por el Mundial, Ariel cambió su habitual gesto alegre para ponerse más serio y lanzar una fuerte revelación al aire, inesperada por todos.

Explicando el menú principal del día que tenía como protagonistas a unas hamburguesas veganas con pan casero, el cocinero sorprendió al anunciar: "El desafío es así: si hoy las hamburguesas que hago vos las hacés en tu casa y no te gustan o decís que son una porquería, yo me voy de la tele para siempre".

No fue algo que pasó desapercibido en absoluto, y es que de hecho sus propios compañeros de programa saltaron al instante sorprendidos. “¡No, Ariel, no digas eso!”, le respondieron a dúo tanto Viciconte como Peralta, un poco confundidos por la situación.

Ante esto, Ariel le replicó a sus compañeros un poco de onda para que salga todo bien. “Pónganle energía”, dijo el chef, a lo que Mica trató de acompañar a su conductor con palabras de aliento y buena vibra: “Nosotros vamos a probar todo y te decimos”.

Luego Rodríguez Palacios amplió su concepto sobre la preparación de su menú: “El desafío es hacer medallones de vegetales o hamburguesas vegetarianas crocantes, que simulen ser de carne pero que no tengan nada de eso y cuando las comas sean espectaculares”.

Extrañamente, y mientras ratificaba que dejaría el programa si llegaban a salir mal, el chef pareció tirar un palito al aire: “Repito, si no les gustan yo hoy me retiro de la televisión Argentina. Si alguno está aplaudiendo, por ahí hoy se les da”. ¿A quién habrá sido dirigido eso último?

Sin embargo, cuando Ariel terminó de cocinar su plato fue un verdadero éxito y esa teoría que dejaría el programa, en broma o no, quedó de lado. ¿A que se debió ese inesperado comentario hacia sus televidentes?

No es la primera vez que el conductor tiene alguna salida extraña, como sucedió a mediados de agosto cuando expuso a su equipo de producción por no poder manejar una masa. De hecho llegó a exponerlos, como parte de un incómodo momento en el que no ocultó su enfado.

"Es la primera vez que me pasa y voy decir algo... ¿Sabés por qué me da bronca? Estoy re caliente... Les digo al verdad: Es la única vez, la única vez, que no hice algo... No la hice, me la hizo otra persona y yo siempre hago todo. Es la única vez que no la hice y bueno, me falla al aire... Sino tendría tiempo de poder solucionarlo antes", lanzó en aquel entonces. Ahora vuelve a repetirse un episodio tranquilamente similar. ¿Lo habrá querido decir por algo en especial?