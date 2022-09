Un famoso conductor contó por qué Ariel Rodríguez Palacios no le cae bien

El cocinero Ariel Rodríguez Palacios viene de ser noticia desde la semana pasada debido a un desplante que le hizo a Ricardo Montaner, en un episodio en el que el cantante lo contactó para pedirle que cocinara para su cumpleaños y el chef rechazó la propuesta. Ahora el chef fue abordado en una nueva polémica.

Y es que todo indica haberse generado una nueva guerra, inesperada y en un enemigo más que pareció haberse ganado el conductor del programa 'Ariel en su salsa' de Telefe. Se trata de Matías Martin, que días atrás salió al cruce al expresar tajantemente que Rodríguez Palacios no le cae nada bien.

Todo inició cuando el conductor Urbana Play admitió en el aire de su programa 'Todo pasa' que el cocinero no sería de su agrado. “No me cae bien”, comenzó explicando, a lo que agregó: “Voy a ser leve, no me cae bien y porque estoy al aire solamente digo eso”.

“Vino una vez como invitado a Basta, es todo mi vínculo, nada más (haciendo referencia al programa Basta de Todo, ciclo radial que conducía en Radio Metro hace un par de años). No pasó nada, sólo un invitado más... un invitado menos. La actitud frente a la vida... inexplicable”, siguió contando Matías. Y cerró: “Me contaron quién era cuando vino, porque yo no lo conocía, y con esa actitud... encima siendo alguien a quien vos le remás, le tirás una buena... Fue raro”.

Tras estos comentarios, desde LAM fueron a buscar a ambos protagonistas para conocer con mayores detalles lo que sucedió en aquel entonces y estaba un tanto tapado hasta ahora. En primera medida, el conductor dio el contexto del episodio: “Es una sección que hace Maia y hubo muchos momentos familiares al aire de todo tipo”, refiriéndose a una situación que tuvo que ver con el hijo de Rodríguez Palacios y de la cual al periodista tocó ser testigo

Consultado sobre si le pareció un episodio agresivo, Matías Martin dio su visión de la percepción personal que tuvo con el chef: “Me pareció incómodo. Cada uno sabe cómo se lleva y cómo maneja sus vínculos, no tengo por qué meterme, pero era súper incómodo y a mí me resultó de esa manera”.

Ante esto, desde el móvil del programa que se emite por América TV fueron a buscar al cocinero, que sorprendió declarando: “¿En serio que no le caigo bien? Qué raro, porque él me cae bárbaro, es re macanudo”, dijo. Luego, cuando profundizaron sobre la situación detallada por el periodista, Rodríguez Palacios decidió no responder aludiendo que se le hacía tarde para dar clases, dando por finalizado el móvil.

De esta forma, se dispara el trasfondo de un suceso que sucedió hace años y que pareció haber quedado en el tintero hasta hoy.