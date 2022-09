Por qué Ariel Rodríguez Palacios se negó a cocinarle a Ricardo Montaner

Increíble, pero real. Ariel Rodríguez Palacios se guió por sus percepciones y le cerró la puerta en la cara a una mega figura internacional, que intentó convencerlo de agasajar a un grupo íntimo con sus platos, con su arte. Sí, el chef se negó rotundamente a cocinarle a Ricardo Montaner.

Suena extraño, porque la intencionalidad del músico de contratar al conductor de Telefe para una reunión privada en su casona en Nordelta invitaría a pensar que recibiría una aceptación inmediata. No obstante, el hombre especialista en la gastronomía se negó.

Todo se engloba en un festejo muy especial para el jurado de La Voz Argentina, que en unos días arribará a sus 65 años, para lo cual delineó una celebración en la privacidad de la mansión en el country de zona norte. Para eso, el cantante pensó en Rodríguez Palacios.

La trama de esta negociación surgió en LAM, donde Fernanda Iglesias contó: "Él le dijo tres palabras: no hago eso". En referencia a que Ariel no le interesa brindar el servicio de presentarse en eventos privados a preparar platos, no importa la magnitud del cliente.

Otra de las aristas peculiares se centró en el desconocimiento rotundo del chef sobre la fama de Montaner. "Además, no sabía ni quién era Montaner. El hombre no conoce a nadie de la farándula, vive en su mundo, es millonario y tiene su escuela de cocina", explicó la panelista.

Claro que todo esto implicaba una posibilidad económica, probablemente de un monto suculento, no obstante la angelita agregó: “Montaner le dijo ‘pero yo te voy a pagar. Vas a venir a mi casa de Nordelta’. Lo quería contratar porque cocina muy bien, trabajan en el mismo canal y le hablaron bien de él, es exitoso y quería a él"

Para culminar con el relato de esta controversia, de esta falta de acuerdo, Iglesias remató: " Ricardo Montaner no lo podía creer porque lo conoce todo el mundo”. ¿Se habrá enojado el padre de Ricky y Mau? Por lo pronto, Ariel le dijo que no al cantante.