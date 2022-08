Cuáles son los cambios que se vienen en el programa de Ariel Rodríguez Palacios

“Ariel en su salsa”, el ciclo de Ariel Rodríguez Palacios, es el programa sensación de los mediodías por la pantalla de Telefe. De acuerdo a los números de audiencia, es un verdadero éxito.



El programa, que se impone claramente en su franja, tiene al reconocido chef acompañado por su hijo Felipe, por Micaela Vicciconte, Romina Pereiro, Nicolás Peralta y todo su equipo. El cocinero realiza todo tipo de recetas que cautivan a los televidentes.



Tras su salida de Canal 9, Rodríguez Palacios explicó qué fue lo que lo motivó para aceptar la propuesta de mudar su propuesta al canal de las pelotas. “No sabía que iba a extrañar la tele”, confesó.





“Yo estaba tres horas antes para hacer el programa. Era un esfuerzo físico grande. Pero empecé a estar en mi casa y realmente extrañé. Y en mi casa me empezaron a preguntar por qué no volvía a la tele”, contó.



Asimismo, marcó un límite en cuanto a lo relacionado con el contenido de su programa, que lleva números muy altos y es un auténtico éxito. “Siento que puedo aportar buena onda”, sostuvo.



“Es un programa que nunca te va a hacer mal. Mis compañeros nunca van a decir algo que pueda dañar a una persona o a una familia”, comentó en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.





Desde el estreno del programa en la pantalla de Telefe, el programa salió al aire de lunes a sábado al mediodía, pero para este fin de semana el canal decidió un cambio importante sobre el programa de Ariel Rodríguez Palacios.



Desde este sábado, las autoridades de Telefé tomaron la determinación de que el ciclo sólo vaya de lunes a viernes de 11.30 a 13. Desde ahora, los sábado, a partir de las 12, se emitirá Los Simpson y desde las 19 estará al aire Casados con Hijos.