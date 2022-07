El gesto que tuvo Ariel Rodríguez Palacios con sus compañeros en medio de los rumores de mala relación

Ariel Rodríguez Palacios desde que debutó con su programa en Telefe se convirtió en el centro de todos los medios por los rumores que golpeaban a su equipo. Y es que, cabe recordar que Romina Pereiro formaría parte del ciclo, pero días más tarde se conoció que la famosa había sido bajada.

"La conocí, muy buena onda y después me dicen ‘no está’. No sé qué ocurrió, pero a la vez, según escucho, va a estar. A ella la conocí, me pareció una divina. Nos matamos de la risa. Yo soy un fanático en mi vida privada de alimentarme bien y creo que los cocineros tenemos una función social, que es tratar de que la gente se alimente mejor", comenzó.

Como si fuera poco, hace algunos días fue parte de un tenso momento cuando lanzó en vivo: "Hace un mes que estamos acá en Telefe. Gracias a la gente que está en sus casas porque sin ella no existimos. Un mes pasó rápido, lo que quiere decir que la estamos pasando muy bien. Siempre la paso bien en la tele".

Y habló sobre sus compañeros: "El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo! Después Nico que decís ‘¿cuál es este?’. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno… después lo que toca, toca".

Fue entonces que la tensión apareció en el estudio. Pero fue Mica Viciconte la encargada de romper el silencio: "Acabo de llegar a casa, pero quiero aclarar algo que me están preguntando muchos noteros y demás. Así que lo termino acá al tema. No hay ningún tipo de mala relación en la parte laboral".

"Nos llevamos súper bien, la pasamos bien, nos está yendo bien que creo que es lo más importante. Estamos muy felices, yo en lo personal estoy feliz. Así que dejen de inventar", finalizó. En medio de los rumores de una mala relación entre los famosos, el conductor tuvo un gran gesto.

Y es que, Ariel Rodríguez Palacios invitó a todo su equipo a almorzar a su casa y compartió una foto en las redes al igual que Fabián Cubero quien escribió: "Que ganas tenía de comer en esta casa".