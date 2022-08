Marcela Tauro contó un fuerte chisme sobre Ariel Rodríguez Palacios

Hace unos días, Ariel Rodríguez Palacios volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de una fuerte polémica en su programa “Ariel en su salsa”, que se emite por Telefe, por un fuerte cruce al aire.



Sucede que el conductor y chef se enojó mucho con uno de sus ayudantes en el programa porque éste no logró que una receta saliera como él hubiese esperado. Esto, evidentemente, no lo tolera.



“¡Estoy re caliente! ¿Saben por qué me da bronca? Les digo la verdad. Es la única vez que no hice algo. No la hice. La hizo otra persona y siempre hago todo. ¡La única vez que no lo hice y falló al aire!”, expresó, muy enojado, Ariel Rodríguez Palacios.





Lógicamente, esta situación bastante polémica dejó tela para cortar y en los programas del espectáculo no tardaron demasiado en debatir sobre el tema, como cada vez que ocurre una situación conflictiva al aire en un programa.



Ante esta situación, en Intrusos hablaron del tema y Marcela Tauro lanzó una picante y contundente hipótesis sobre lo sucedido en el programa. “¿Lo boicotearon?”, preguntó la panelista. “¿No se lo habrán hecho a propósito? Ojo, estemos atentos”, completó.



Por su parte, Flor de la V también aportó su mirada su lo ocurrido y sobre la teoría de Marcela Tauro. “Igual también dejó en evidencia a un compañero. Porque dijo: ‘Siempre que lo hago yo sale bien, y ahora que delegué, no’”, indicó la conductora.





“De todas maneras, después le salió, le faltaba hidratación a esa masa”, agregó Florencia de la V en referencia a la supuesta falla en la preparación de la receta que provocó la indignación de Ariel Rodríguez Palacios en pleno programa.



Por último, Nancy Duré acotó: “Es que hasta donde yo sé, él lleva todo prearmado y va muy temprano para cocinar él. Pero bueno, acá, evidentemente, un ayudante no hizo la masa como correspondía”.