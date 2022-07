Nuevo derrape de Ariel Rodríguez Palacios: ahora apuntó contra Mica Viciconte

Ariel Rodríguez Palacios está cumpliendo un mes al aire con Ariel en su Salsa. En medio de los festejos, el cocinero de Telefe se refirió a la incorporación de Mica Viciconte a su equipo e hizo un comentario que no pasó desapercibido.

"Hace un mes que estamos en Telefe. Gracias a Telefe a la gente desde su casa, que sin ellos no existimos", empezó diciendo el chef. "Un mes, que rápido se pasó el tiempo. La estamos pasando muy bien. Cuando el tiempo se te pasa rápido es porque la pasás bien", acotó el periodista Nicolás Peralta, panelista del ciclo. "Sí, parece eterno", sumó Rodríguez Palacios.

"Sí. Siempre la paso bien. No sabía que iba a extrañar la tele. Pensé que cuando decidí no hacer más tele que no iba a hacer más", agregó.

En ese momento, Mica lanzó: "Además, mirá qué equipo", intentando sumarse unos porotos. "El equipo fue algo sorpresivo. Te dicen 'vas a estar con una chica. Se llama... ¿¡Cuá!? ¡Ni loco! ¡Nooooooooo!", respondió el conductor picante. Sin embargo, segundos después, de una manera casi inaudible indicó: "Y bueno, resultó todo bien. Lo que toca toca...", sostuvo.

Recordemos que hace unas semanas sucedió un desagradable momento al aire del programa. Todo comenzó en el pase con el programa de Georgina Barbarossa. "¿Con quién estás hoy?", le preguntó la conductora al chef. "Hoy estoy Solari", dijo él. "Pero tenés una compañera nueva, me estás engañando", le respondió ella. "No, mentira, está todo el equipo, estamos con Mica (Viciconte), Nico (Peralta), tengo visita, hay nutricionista, hay de todo", le respondió él.

"Pero tenes a Romina Pereiro que comienza hoy", le recordó Georgina. "Siempre te dije que estaba pero no sé, no tendría ganas de venir todavía. Todavía no llegó, por ahí se pone las pilas y viene", respondió filoso Ariel.

Pasados unos 30 minutos del programa, finalmente la nutricionista llegó. "Que entre, que entre porque sino no sabés lo que hacen después, no sabés lo que van a decir".

"Bienvenida, ¡nena cómo te hiciste desear!", le dijo el conductor. "El tema fue el taxi, faltaba negociar el taxi que me trajera", respondió ella, buscando una respuesta con humor. Y sumó: "Estoy muy contenta".