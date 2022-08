El ataque de calentura de Ricardo Montaner con el cocinero Ariel Rodríguez Palacios

Ricardo Montaner recibió un baño de realidad. Eso que le pasa a cualquier hijo de vecino. El jurado de La voz argentina se encontraba programando su cumpleaños familiar (es en los próximos días) cuando algo que el quería mucho lo “rechazó”.

Sí, señoras y señores. Un famoso le dijo que no piensa ir a su casa a cocinarle, más allá que le paguen. Todo esto lo contaron en LAM, el programa que esta semana conduce Yanina Latorre por las vacaciones de Angel de Brito en Italia.

“El cocinero que le dijo que no a lo festejaba el cumpleaños a Ricardo Montaner es Ariel Rodríguez Palacios", contó la rubia. Y entre todas las chicas decidieron dar el motivo y las razones por las que el compañero de Telefe se le plantó a Montaner, el esposo de la querida Marlene.

"Le dijo tres palabras 'no hago eso'. No hace eventos privados. No sabía ni quién era Ricardo Montaner. No conoce a nadie de la farándula, vive en su mundo", contó Fernanda Iglesias, una de las últimas Angelitas en entrar al panel de De Brito.

"Es millonario. Tiene una escuela de cocina. ´No no, no se quién es, no hago eso. Chau'. Montaner le pidió de nuevo y le dijo que le iba a y que todo iba a ser en su casa de Nordelta. Pero no. Lo quería contratar porque le gusta como cocina, trabajan en el mismo canal. Le hablaron bien de él y nada", sumó.

Y ahí llegó el enojo mal de Ricardo padre: "Es exitoso. Y lo quería a él. Estaba encaprichado. No fue por un tema monetario, para nada. Él dijo que no hace esas cosas. Montaner no lo podía creer porque es conocido en todo el mundo y lo rechazó", contó Iglesias.

Desde ese día, Montaner se puso a buscar a otra persona para que le cocine a sus invitados y en La Voz está prohibido nombrarle a Ariel Rodríguez Palacios porque entra en zona de fuego. El rachazo es algo que le llega a todos, Ricky…