Ricardo Montaner reveló cómo enamoró a Marlene: "La empecé a..."

Ricardo Montaner es uno de los artistas latinos más queridos en el mundo entero. A lo largo de su extensa carrera a cosechado una gran cantidad de éxitos que suenas en todas partes y que se reversionan constantemente.

Pero sin lugar a dudas, el mayor éxito de su vida es su familia, de quienes vive hablando y compartiendo imágenes en sus redes sociales. Actualmente, el artista tiene cinco hijos, dos de su primer matrimonio con Ana Rosa Vaz Pönicke y tres con Marlene Rodríguez, la mujer que sigue eligiendo hasta el día de hoy.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez.

Se sabe que Ricardo Montaner y la madre de Mau, Ricky y Evaluna se conocieron mientras rodaban uno de los videos del cantautor, dado que ella era su productora. Según dicen, para ninguno de los dos fue un amor a primera vista, pero hubo un momento muy especial de flechazo mutuo.

Afortunadamente, el amor triunfó y el 26 de agosto de 1989 se casaban para comenzar a agrandar la familia que el cantante ya había empezado con la llegada de Héctor y Alejandro. Pero lo más romántico de su historia, es que se vuelven a elegir cada cinco años y nuevamente pasan por el altar, reafirmando así lo mucho que se aman.

Ahora, como parte de La Voz Argentina en la que se luce Ricardo Montaner cada noche, el artista reveló una anécdota hasta ahora desconocida de Marlene Rodríguez. El abuelo de Índigo contó finalmente cómo hizo para enamorar a la madre de sus tres hijos menores.

“Salimos en carretera, Marlene iba a dirigir su primer video para mí y nos fuimos a una playa que quedaba por carretera como a tres horas y media… Antes de llegar ahí paramos a tomar café y a comer unas empanadas, y a mí se me ocurrió bajar la guitarra. Hasta ese momento, tu mamá y yo no habíamos cruzado palabras”, comenzó contando.

Ricardo y Marlene.

“Estaba todo el equipo de gente comiendo empanadas y tomando cafecito y a mí se me ocurrió tocar esta canción, Óleo de una mujer con sombrero. No la empecé a cantar pensando que la iba a enamorar, o sea la empecé a cantar porque me senté a cantarla. Ella estaba al lado mio, muy cerca de mí, y no puedo dejar de emocionarme con la cara que ella tenía mientras yo la canta, porque ahí fue cuando me fijé por primera vez en ella, fue cantando esta canción de Silvio”, continuó Ricardo Montaner emocionado por su recuerdo.

“Recordé uno de los momentos más hermosos de toda mi vida”, cerro el relato que también cautivó la atención de sus dos hijos presentes, Soledad Pastorutti y Lali, que le expresó: “Qué lindo Richard”.