Por qué Ricardo Montaner y Marlene Ródiguez se casaron seis veces

Ricardo Montaner se convirtió en uno de los artistas latinos más queridos en todas partes del mundo, eso lo llevó a conquistar a varias generaciones con sus grandes éxitos musicales y a las nuevas por medio de su rol de jurado en La Voz, donde actualmente la rompe cada noche en Argentina.

Pero como él siempre dice, el mayor éxito de su vida es y siempre será su numerosa familia. Tanto es el amor que sienten que comparten todo como un verdadero equipo, y lo hace con Marlene Rodríguez a su lado, el gran amor de su vida.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez.

Antes de conocer a la madre de Mau, Ricky y Evaluna, Ricardo Montaner estuvo casado con Ana Rosa Vaz Pönicke, con quien trajo al mundo a sus dos hijos mayores, Héctor y Alejandro. Es por eso que el artista tiene cinco hijos y varios nietos, entre ellos Apolo, que viene en camino.

Si hay algo que caracteriza a la familia Montaner es que todos profesan el amor. Eso es posible porque él se muestra tan enamorado como el primer día de Marlene Rodríguez, con quien recientemente cumplió 33 años de casado.

La feliz pareja se conoció en el rodaje de uno de los videos de Ricardo. Ella se desempeñaba como productora y era el primero trabajo que hacía para él. Aunque no fue un amor a primera vista, en ese primer encuentro se produzco un momento muy especial que los conectó para siempre.

“Nos fuimos a una playa que quedaba por carretera como a tres horas y media… Antes de llegar ahí paramos a tomar café y a comer unas empanadas, y a mí se me ocurrió bajar la guitarra…”, contó hace muy poco Ricardo Montaner sobre aquel primer encuentro con Marlene Rodríguez.

Ricardo Montaner y Marlene en sus comienzos.

“Estaba todo el equipo de gente comiendo empanadas y tomando cafecito y a mí se me ocurrió tocar esta canción, Óleo de una mujer con sombrero. No la empecé a cantar pensando que la iba a enamorar, o sea la empecé a cantar porque me senté a cantarla. Ella estaba al lado mio, muy cerca de mí, y no puedo dejar de emocionarme con la cara que ella tenía mientras yo la canta”, sumó en vivo en La Voz Argentina.

El 26 de agosto de 1989 finalmente se casaron y comenzaron a ampliar la familia que Ricardo ya había empezado. Tras aquella hermosa boda, cada cinco años se vuelven a elegir e intercambian votos, se profesan amor para siempre y lo viven acompañados de su gran tribu, que en cada ocasión suma un nuevo integrante, otro motivo para seguir celebrando.

Con motivo de su reciente aniversario, Ricardo Montaner, que ya renovó sus votos cinco veces, no dejó pasar la fecha en sus redes sociales y le dedicó unas hermosas palabras a Marlene Rodríguez: "Felices 33 amada mía...Me casaría una y mil veces más contigo…”.