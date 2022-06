El triunfo de Práxedes Candelmo en la causa contra Matías Martin, Gastón Portal y Telefe: "Ahora voy por..."

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en favor de Práxedes Candelmo Correa, quien denunció en varias oportunidades que el conductor Matías Martin, el productor Gastón Portal y el canal Telefe la hostigaban mediáticamente, la discriminaban y se burlaban de ella en el programa Aunque usted no lo viera.

Luego de años de lucha en silencio, la joven, que hoy es enfermera, rompió el silencio y se refirió al dictamen de la Justicia.

Cuando era menor de edad, Práxedes fue víctima de un abuso por parte del entrenador Héctor "Bambino" Veira, quien recibió una condena, pero sólo estuvo poco más de un año en la cárcel y salió en libertad.

En octubre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fse explayó en favor de Práxedes Candelmo Correa, quien denunció situaciones de falta de acceso a la salud, hostigamiento mediático y burlas hacia su persona de parte Matías Martin y Gastón Portal.

Hace unos años, el periodista Matías Martín se expresó sobre esta situación: “No siento que le tenga que pedir disculpas. Nunca hablé de ella ni la mencioné. No sé si continúa el juicio”.

La joven, que hoy es enfermera habló por primera vez desde el fallo favorable de la justicia: “Fueron muchos conductores en realidad los que me maltrataron. Hice muchas denuncias pero ninguna prosperó porque los jueces se agarraban de la libertad de expresión”, reveló.

Tiempo atrás, comentó sobre esos tiempos difíciles que le tocaron vivir : “Me descalificaban y me trataban de tarada, como algo de baja categoría. Me sentía en el infierno".

Haciendo un balance luego de años de lucha, finalizó: “El retraso de la Justicia general que hay en la Argentina es por la falta de respeto al género. A la Comisión Interamericana le interesa escuchar el testimonio de lo que pasó, no me pidieron pruebas legales, me quisieron escuchar. Fui perseverante y no dejé de ser yo. Me expresaba con mi dolor y de esa manera me fui curando a mí misma".

Hoy, después de muchos años de lucha en solitario, Práxedes logró rehacer su vida y alejarse los medios, para recibirse como enfermera y ejercer su carrera con la mayor dedicación.