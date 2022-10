La polémica opinión de Mica Viciconte sobre el Día de la Madre

Mica Viciconte finalmente se convirtió en madre el pasado mes de mayo. El pequeño Luca tiene apenas cinco meses, producto de la relación que la mediática tiene con el exfutbolista Fabián Cubero. En las redes siempre se la puede ver disfrutando del crecimiento de su hijo, feliz y alegre con este rol de madre que tanto deseó desde siempre.

Sin embargo, Mica generó una polémica y debate durante estas últimas horas. Sorprendió a todos al hablar sobre el Día de la Madre que se celebrará este domingo 16 de octubre en nuestro país, con declaraciones que generaron algo de controversia en el público.

Resulta que, lejos de lo que cualquiera podía suponer, con tanta emoción que siempre dijo tener de esperar la llegada de su hijo e incluso, si se quiere decir, el poco tiempo que lleva experimentando esta hermosa faceta en su vida, Viciconte dijo que la fecha en cuestión no la emociona.

Panelista en 'Ariel en su salsa', el programa que conduce Ariel Rodríguez Palacios, el presentador quiso saber qué planes tenía su compañera para ese día, a lo que la influencer explicó que irá a comer a uno de sus lugares preferidos y comenzó a relatar la situación.

“Fabi me va a llevar a comer a un lugar que a mí me encanta pero no voy a decir el nombre. Es en Nordelta, comida peruana, tipo fusión y me gusta mucho. Es saladito, hay que sacar la billetera ahí pero se come muy bien. Es mi primer Día de la Madre y vamos a ir a comer ahí”, arrancó Mica.

Eso le dio pie a su compañero de panel, el periodista Nicolás Peralta, que quiso saber cómo se preparaba para ese día tan especial y cómo lo sentía. "Claro que es tu primer Día de la Madre. ¿Te emociona?”, lanzó Peralta.

Pero, lejos de lo que muchos esperábamos, la respuesta que lanzó Mica tan sorpresiva como concreta y contundente: “No”. “Mica, decí que sí. Hasta yo me emociono por vos y tu hijo Luca”, agregó su compañero, también confundido por la respuesta que había recibido.

Sin embargo, Viciconte arremetió: “Bueno, a mi hijo lo amo pero no me emociona la fecha. Más allá de todo, para mí es un día más. Entiendo que hay que festejarlo y todo pero no me cambia nada”, agregó. Luego la influencer se extendió al respecto un poco más y aclaró su pensar: “Para mí todos los días es el Día de la Madre. Me encanta porque voy a ir a comer a un lugar rico pero no me emociona la fecha y lo sostengo. Vos también disfrutás todos los días con Luca en el camarín”.