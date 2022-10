Mica Viciconte reveló por qué no quiere casarse con Fabián Cubero: los motivos

Mica Viciconte volvió a sorprender a todos con otra de sus picantes declaraciones sobre su intimidad. Ahora, la modelo confesó los motivos por los cuales no se quiere casar con Fabián Cubero.

Todo comenzó cuando Ariel Rodríguez Palacios tildó a Viciconte de "esposa" del jugador. "Pareja", lo corrigió ella rápidamente. "No quiero dejar pasar este detalle, ¿por qué aclarás que no estás casada?", le consultó sorprendido su compañero Nicolás Peralta.

Ahí fue cuando la ex campeona de Masterchef Celebrity reveló: "Porque no soy la esposa. La esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío... No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja", comenzó diciendo.

"Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés. No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo", agregó.

Finalmente, dejó las cosas en claro en relación al tema: "No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no".

Recordemos que hace unos meses atrás, Mica y Fabián habían debatido en pleno programa de Telefe la posibilidad de tener otro hijo. En esa ocasión, Viciconte aprovechó la oportunidad para destacar que tanto Cubero como Rodríguez Palacios tienen cuatro hijos:. "¿Vas a desempatar? ¿Se viene el quinto?", le preguntó el conductor a su invitado.

De inmediato, ambos coincidieron que ahora no es el momento indicado. "No, hoy no. En un futuro. Tenemos cuatro hijos más dos perras, así que...", aseguró Cubero. "Y bueno, donde hay seis... uno más: siete. Por eso", sintetizó categórica Mica.