Mica Viciconte dio la cara y contó cómo fue la crisis con Cubero

Luego de varias semanas de comentarios, rumores e informaciones que aseguraban que había una crisis de pareja, Micaela Viciconte rompió el silencio y salió a hablar de su relación actual con Fabián Cubero.



La influencer habló por primera vez de los rumores de crisis con el ex futbolista en el programa Ariel en su Salsa, que conduce el chef Ariel Rodríguez Palacios, por la pantalla de Telefe, allí donde fue interrogada por su situación sentimental. “Hubo problemas en casa”, contó.



En ese momento, el conductor del ciclo le preguntó a Micaela sobre Cubero, que había viajado a Brasil por cuestiones de trabajo. “¿Ya volvió de Brasil el muchacho?”, indagó Ariel Rodríguez Palacios.





“Sí, ya volvió, aunque no llegó en horario y fue todo un caos. Hubo problemas en casa, pero no hubo crisis como dicen en todos los portales. No es como están diciendo”, aseguró Mica Viciconte.



“Bueno, Mica, ya que estamos, podés aclarar si hay o hubo crisis entre ustedes”, insistió el panelista Nicolás Peralta. “No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, estamos bárbaros, no sabés”, agregó.



Asimismo, Peralta quiso saber si el reencuentro había sido fogoso. “No, nada de eso. Si llegó tarde y fue todo un caos. No sabés lo que fue anoche nuestra casa, un quilombo. El vuelo salió tarde y eso descompaginó todo”, aclaró Mica.





Los rumores de crisis se estaban acrecentando cada vez más en los últimos días. Fue en la señal Ciudad Magazine, en el programa Mañanísima, en donde se habló sobre los supuestos problemas en la pareja.



“Yo no digo que estén separados. Tienen un bebé chiquito, pero ahí algo hubo. Y una de mis compañeras de LAM, Andrea Taboada, habló con Micaela de este tema porque a mí me tiene bloqueada”, contó Estefi Berardi en el programa de Carmen Barbieri.