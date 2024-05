Genio: las fotos de la graduación del hijo de Ariel Rodríguez Palacios en Harvard

El hijo mayor de Ariel Rodríguez Palacio se acaba de graduar este domingo y muy lejos de tener la pasión en común con su padre y hermano, el profesional brilla con su estilo propio.

El primogénito de Rodríguez Palacios y Valeria, su mujer, se llama Gaspar y no está ni cerca de exhibir un perfil público repleto de los privilegios que ofrece la fama. Así que, el joven decidió elegir formarse en negocios y empresas, entonces entró a cursar una Maestría en Dirección de Empresas en Harvard Business School en Estados Unidos.

Gaspar, el hijo exitoso de Palacios posee una gran actividad en la red social que les facilita a los profesionales conseguir trabajo y que los conozcan más por lo que se dedican, LinkedIn. Muy diferente a su hermano Felipe, el mayor no consume de las redes sociales públicas o al menos no con ese nombre propio, por lo cual no se encuentra verificado en Instagram ni otras plataformas y se lo conoce gracias a las historias de Ariel Rodríguez Palacios.

Foto de la graduación de Gaspar junto a sus padres

Sus padres están muy orgullosos del logro de su hijo, por lo que Ariel decidió compartir en su Instagram, un vídeo cargado de fotos de la ceremonia de graduación de Gaspar, junto a unas palabras lindas y cortitas al pie: “Estamos orgullosos de tus logros @gasparrp. Felicitaciones!!”.

Cabe remarcar que Valeria, la esposa de Ariel Rodríguez Palacios, está hace más de 30 años con él y en todo este periodo no intentó formar un perfil como figura pública, mucho menos lo hicieron sus hijos menores, Máximo y Lourdes.

Los padres de Gaspar muy felices por el título de su hijo.

En esas fotos que comparten, se puede apreciar la felicidad que tienen sus papás por el gran logro de su hijo, el haberse graduado de algo que le apasiona, y también se puede observar el gran parecido que comparte Gaspar con su padre Ariel y su madre Valeria. En realidad, todos sus hijos tienen esa similitud en la familia.

Gaspar junto a sus compañeros en la graduación.

Los padres de Gaspar.

Ariel posando en el festejo de su hijo.

Gaspar en su graduación junto a dos compañeras.