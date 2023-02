Por qué no se pueden ni ver Ariel Rodríguez Palacios y Ricardo Montaner

Un vínculo impensado, por la lejanía de miles de kilómetros y la pertenencia a dos mundos distintos. No obstante, un lazo conecta al chef Ariel Rodríguez Palacios y el cantante Ricardo Montaner, pero uno que dista de una simbiosis, más bien todo lo contrario.

Existe un episodio que enemistó al cocinero y al artista. Una situación de vida que los enfrentó en veredas opuestas, a pesar del deseo original de compartir un momento, una articulación de los saberes, de los talentos. Lamentablemente, todo terminó mal.

La problemática se remonta a un cumpleaños de Ricardo, en la época en la que residía temporalmente en Argentina por su desempeño en La Voz, ese reality que a Telefe le generó muy buenos réditos, en otra ratificación de una apuesta por ese formato, casi hasta el hartazgo hace años.

En definitiva, corría el mes de agosto del 2022 y Montaner se le prendió una lamparita en ese momento de preparativos para el festejo de su cumpleaños número 65, el que disfrutó con una enorme gama de propuestas artísticas en una mansión en Nordelta.

El padre de Mau y Ricky pensó en Ariel para la confección del menú, para que pusiera su expertise en las ollas y sartenes para preparar la comida de esa velada. Una idea interesante, pero que se chocó con una respuesta tajante con la que casi el chef lo ninguneó.

La trama la develó Fernanda Iglesias, en LAM: "Ariel no sabía ni quién era Montaner. Él no conoce a nadie de la farándula, vive en su mundo, es millonario y tiene una escuela de cocina". Impresionante, pero real. Este cocinero que trabaja en el mundo de los medios hace añares parece que no sabe nada de nada del mundillo.

Por eso, la panelista añadió una frase muy fuerte que esbozó Rodríguez Palacios: "Él le dijo 'no hago eso'". Todo esto a pesar que Ricardo pretendía abonar la cifra que el chef considerara por arremangarse y alimentar a todos sus invitados.