Quién consoló a Flor Vigna tras la separación de Luciano Castro

La historia de amor entre Flor Vigna y Luciano Castro parece haber tenido su final, aunque se siguen sumando capítulos por separado. Cabe recordar que la pareja decidió ponerle fin a su relación a principios de 2024, tras dos años juntos.

Lo cierto es que, finalmente, el actor y la bailarina decidieron alejarse y, con ello, se fueron sucediendo distintos episodios dignos de una telenovela. Declaraciones cruzadas, llantos y apuntados contra otros nombres importantes del mundo del espectáculo.

Dante Spinetta y Flor Vigna tuvieron un romance tras la separación con Nico Occhiato.

Por su parte, el ex de Sabrina Rojas, si bien prefirió no encender aún más las controversias, rápidamente encontró consuelo sentimental junto a Griselda Siciliani, con quien ya tuvo algo en otra etapa de su vida.

Obviamente, la noticia no cayó de la mejor manera a la bicampeona del Bailando que incluso deslizó que el affaire era de larga data: “Sería bueno que ellos cuenten cómo fueron las cosas. Yo no voy a decir más nada. Me enteré del romance de otra forma”.

Pero ahora, quien parece empezar a desprenderse de una separación dolorosa es justamente Flor Vigna que, a pesar de asegurar que no está pendiente de una nueva relación, tuvo un acercamiento llamativo con Dante Spinetta.

En ese sentido, cabe aclarar que ambos artistas ya habían escrito una breve historia de amor tras la separación de la bailarina con Nico Occhiato. Ahora todo parece indicar que la buena onda entre ambos volvió a nacer.

Sobre ello, la encargada de hacer público el primer acercamiento fue Pochi de Gossipeame: “Me contaron que Dante Spinetta y Flor Vigna estuvieron charlando muchísimo en La Bresh post Premios Gardel”.

“Mi fuente me dijo: ‘El Dante chamuyándose fuerte a Vigna’. Consulté a sus entornos y me dijeron nada que ver, que solo fue buena onda. Mmmm”, sentenció Pochi en su cuenta de Instagram, sobre una historia que pudo haber sido y no fue, y que hoy está quizás un poco más cerca de darse.