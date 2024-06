Sabrina Rojas eligió entre Flor Vigna y Griselda Siciliani como novia de Castro

Aún con el recuerdo fresco de la polémica y mediática ruptura entre Luciano Castro y Flor Vigna, todavía se desprenden vestigios de lo que fue o podría haber sido. En paralelo los protagonistas de aquella historia trunca se enfrentan a otras versiones de nuevos romances.

Así fue que Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su acercamiento, pero quien esta vez habló con LAM fue Sabrina Rojas, quien hizo referencia a la nueva y le dejó algún palito a Flor Vigna.

Sabrina Rojas le bajó el pulgar a Flor Vigna.



Sobre el affaire entre el papá de sus hijos y la ex pareja de Adrián Suar, la mamá de Esperanza y Fausto reveló que no solo sabía del encuentro, sino que ofició de una suerte de asesora de imagen, con respecto a la vestimenta.

“Al gordo le dije a la tarde: ‘Andá buen mozo, con tu mejor sonrisa, sacá esa parte linda que tenés’. A veces, lo hago como una cosa muy de madre”, confesó la modelo, a quien parece agradarle la nueva pareja del actor.

Luciano Castro y Griselda Siciliani flimando juntos.

Por su parte, el periodista Santiago Sposato fue por más: “Suponete que vos en el futuro, estas saliendo con una persona, Te gustaría que su ex lo llame y le diga: ‘ponete lindo, andá buena onda?”. Algo que a Sabrina no le llama la atención.

“Si es la madre de sus hijos y quiere lo mejor para él, no me molesta. Tal vez, si es una ex que no se ve nunca y lo llama para eso, diría: ‘Bueno’. Pero, nosotros tenemos un vínculo de hermandad, familia”, agregó Sabrina.

Pero lo mejor quedó para el final ante una consulta punzante del notero de LAM: “¿Puede ser de manera inconsciente que vos sientas que Siciliani tal vez te compite más como mujer que Vigna por su juventud?”.

Ante la indagación, Sabrina Rojas bajó el martillo y reveló a quién prefiere al lado de su ex pareja: “Cero, al revés. Me gusta más esa pareja porque son contemporáneos. Griselda también tiene una relación con el papá de sus hijos, labura con él, también habla de Adrián como familia”.