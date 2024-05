Flor Vigna y un contundente mensaje por la relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La relación de Flor Vigna y Luciano Castro sigue estando en el foco de los medios de comunicación. Aunque a comienzos de este año, la cantante anunció su separación del actor en buenos términos, hoy parece que la situación giró ya que Castro anunció que tiene una nueva relación con Griselda Siciliani.

Ante este nuevo hecho que se confirmó recientemente, Flor Vigna dió una nota con LAM donde dió un contundente y lapidario mensaje: "El tema es lo que pasó cuando estábamos de novios y eso muy duro enterarse", dando a entender que Castro no habría actuado del todo fiel.

Luciano Castro y Vigna fueron pareja durante más de dos años . Foto: @florvigna

Igualmente, la cantante finalizó sus declaraciones con otro mensaje hacia Siciliani "Con ella no tengo nada que ver y le deseo lo mejor". También, la bailarina ya quiere dejar este capítulo de su vida atrás "No puedo hablar de ellos, yo prefiero que, si se animan, que hablen ellos y que cuenten todo”.

Flor Vigna no fue la única ex de Castro que opinó de todo el escándalo. Sabrina Rojas tuvo una actitud empática con Flor Vigna y decidió darle un consejo "La veo dolida, conmovida y eso me da como una cosa. No está bueno que te lastimen, si así fue". Finalmente dijo, "Flor, tenés toda una vida por delante y por experiencia te digo: 'al gordo es mejor tenerlo de póster en tu casa'".

Sabrina Rojas fue pareja del actor por 12 años y además comparten dos hijos en común, Esperanza y Fausto Castro. Mientras que Flor Vigna estuvo en pareja con Luciano por dos años y medio aproximadamente.