El revuelo que armó Luis Ventura con su opinión sobre el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Hace unos días se conoció la sorpresiva noticia del comienzo de un romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Sin embargo, la polémica surgió hace unas horas a partir de una opinión picante de Luis Ventura.



En su visita a Noche al Dente, el actor reconoció que está en una relación con la actriz. “Griselda no es una chica más en mi vida. Nosotros nos encontramos granes en un cumple y nos pintó ir a comer”, comenzó contando.



“Me gusta mucho La Tana. Me parece increíble reencontrarme con ella después de años. Lo más lindo de la vida es lo que no te esperás. Es increíble ella. Lo hace todo muy atractivo. No planeé encontrarme con Griselda”, agregó Luciano Castro.



Ahora, el que sorprendió con su filosa opinión fue Luis Ventura, que compartió detalles sobre la pareja que se formó entre los actores, asegurando que todo habría nacido como una relación clandestina.



“No me sorprendió para nada. En los venideros del espectáculo se saben cosas que no trascienden. Esto era algo que venía dando vueltas desde hace mucho tiempo. Hay un montón de verdades que circulan. Se saben, pero no salen a la luz”, expresó el periodista.

Luis Ventura generó revuelo con información sobre el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Foto: captura de TV.



En Mañanísima, Luis Ventura dejó entrever que tiene más datos del romance de los que dijo hasta el momento públicamente. “Hay que dejarlos que vivan su amor ahora que son libres. No siempre uno es libre de elegir”, sostuvo.



Según se supo, Luciano Castro y Griselda Siciliani habrían tenido un romance en el año 2007, pero que no había prosperado. “Muchas relaciones son fogosas y quedan inconclusas. Quizás alguno de los dos no estaba en el momento justo”, comentó Luis Ventura.