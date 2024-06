Las fotos de Flor Vigna desde Tailandia y sus palitos a Luciano Castro

Por estos días, Flor Vigna disfruta con sus amigas del paraíso de Tailandia, el destino que eligió para llenarse de energía y dejar atrás sus penas de amor y todo el runrún mediático que se generó cuando saltó a la luz que su ex novio, Luciano Castro, sale con Griselda Siciliani.

Recordemos que a Flor Vigna le tocó atravesar un doble duelo con Luciano Castro. El primero, cuando anunció públicamente su separación, en enero de este año. El segundo, cuando el actor apareció en la televisión con sonrisa de enamorado para confirmar que se había reencontrado con Siciliani luego de años de no verse.

Castro dio precisiones, mencionó el cumpleaños de Carla Peterson como el evento clave, pero las fechas no cerraban y Flor de inmediato saltó a cantar sus verdades: los mensajes venían desde antes, cuando todavía estaba en pareja con el actor de quien se había enamorado profundamente.

Así, apenas cerró algunos compromisos laborales, Vigna hizo la valija y voló al Sudeste asiático, desde donde compartió fotos y videos con reflexiones y metáforas de cómo se siente en este momento: como una luchadora dispuesta a salir adelante.

Vigna eligió publicar contenido donde aparece saltando en el aire, haciendo poses de lucha o haciendo tiro al blanco, dando cuenta de su ánimo guerrero actual, centrado en la fuerza, el poder de la amistad y el valor.

“¿Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta? No somos para siempre. Que gane la valentía y el renacer (vos podes). Con miedo pero vamos… Y como dice nuestra canción: Vivir es urgente”, expresó la bailarina en su posteo de Instagram.

Luego, Flor bromeó sobre sus frases de autoayuda y admitió que parecía “un sobrecito de azúcar con cinco frases caqui”. “Pero solo es intensidad, después de atravesar medio planeta por primera vez”, explicó, y cerró: “Estoy aprendiendo mucho, los quiero gracias por estar siempre”.

Luciano Castro habló de su separación de Flor Vigna

Luego de su sorpresiva separación de Flor Vigna, Luciano Castro rompió el silencio en una nota radial y fue más sincero que nunca al contar cómo fue el proceso en este tiempo y cuánto le costó asimilarlo.

“Los dos primeros meses estuve muy, muy triste. Me fui poniendo de pie y todo sale como tiene que ser. Fue la primera vez que no me separé de una manera drástica”, comentó el actor en diálogo con Catalina Dlugi, en La Once Diez. Luciano Castro contó cómo transitó la separación de Flor Vigna.

“Estoy bien. Supe estar mal, como corresponde a cualquier separación de mucho amor. Yo ya atravesé como tenía que atravesar, con lo que podía. Me apoyé en personas, en familia, en amigos, en la música. Y aprendí que cuando llegás al fondo, pateás y subís”, confesó Luciano Castro.

Asimismo, el actor tuvo palabras de mucho elogio hacia Flor Vigna, al mismo tiempo que aseguró que tuvieron una relación muy madura, de mucho amor y de la cual salieron ambos en buenos términos, al margen del dolor.

“Nosotros siempre fuimos una pareja muy respetuosa. Hablábamos mucho y hasta hace un mes estuvimos charlando. Nos vimos. Todos fueron gestos de cierre muy lindos, muy maduros, de una relación saludable”, explicó.