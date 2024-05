Emilia Attias reapareció tras la escandalosa separación del Turco Naim

La actriz Emilia Attias parece querer dar vuelta la página, o por lo menos esquivar las polémicas que se desprendieron luego de la llamativa separación con el Turco Naim, incluyendo algunas especulaciones sobre un episodio de infidelidad.

Recordamos que la pareja de artistas decidió ponerle un cierre a su matrimonio, tras 20 años de relación y una familia consolidada junto a Gina, la pequeña hija de siete años, quien también está en el medio de una situación compleja.

Lo cierto es que desde los medios, especialmente desde LAM, dieron con la primicia sobre la ruptura que derivó en el viaje del ex Showmatch hacia Ecuador, y la catalogaron como una consecuencia de diferentes escenas de celos.

En ese sentido, Yanina Latorre fue la primera en destapar la olla con versiones que involucraron a la actriz junto a su colega, Nicolás Francella, en un evento de Baron B, bailando muy “pegados”, lo que terminó por desatar un conflicto, con celos de por medio.

Emilia Attias explotó las redes.

Tras aquellas versiones que incluso sostuvieron un posible acercamiento entre Naim y Flor de la V, quien salió al cruce fue el propio Turco, que pidió mesura en la manera de tratar el tema y que aclaró: “Lo de Nicolás Francella es un bolazo”.

Con respecto a su viaje a la localidad de Montañita, el humorista también aclaró: “Estoy mejor que nunca, no me fugué a ningún lado. Entreno todos los días, estoy trabajando en Ecuador. No sé que dicen, pero no es verdad”.

Foto: Instagram (@emilia_att)

Lo cierto es que, en esa búsqueda de un nuevo inicio, Emilia Attias también utilizó sus redes sociales para mostrarse óptima, en lo que fue su primer posteo desde el escándalo que desprendió todo lo sucedido.

La actriz se mostró luciendo diferentes estilos de bodys, con mangas largas y variedad en colores. Todo muy sensual para la ex pareja del Turco Naim, que acompañó sus fotos con el escueto mensaje: “La vida es movimiento”.