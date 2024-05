Cuál es el límite que se pone Yanina Latorre al momento de contar infidelidades de los famosos

Luego del escándalo por la separación de El Turco Naim y Emilia Attias, con muchos rumores de infidelidad, Yanina Latorre contó cómo suele manejarse cuando tiene información precisa sobre engaños entre famosos.



Para esto, abordó su propia experiencia, cuando sufrió en carne propia el escándalo por aquellos chats filtrados entre su esposo, Diego Latorre, y Natacha Jaitt, que luego derivó en tremendos cruces mediáticos.



“Cuando me pasó lo de los cuernos con Diego, fue una pu… encima lo contó ella a propósito, para joder, para pedir guita. Me llama Rial y me dice: ‘¿Por qué no te separás un tiempo y volvés?’”, comentó Yanina Latorre en El Observador.



“Claro, a ellos no les garpaba que yo lo perdonara y siguiera porque se les acabó el cuento y ahí fue cuando me empezó a matar por la tele. Un día me levanto y ya estaba viendo cuanto valían mis casas. O sea, ¡ya estaban viendo las fortunas!”, agregó la panelista de LAM.



En ese sentido, contó que todo el tiempo le llegan datos y pruebas de infidelidades por parte de famosos y que suele tener algunos límites al momento de revelar esos casos al aire, tanto en radio como en televisión.

Yanina Latorre contó cómo se maneja al momento de contar infidelidades de famosos. Foto: @yanilatorre.



“Para mí la infidelidad se cuenta cuando el matrimonio está separado. A lo sumo te digo: ‘Che, flaco, mirá lo que sé’, para que vos te cuides o te fijes, pero la verdad, chicos, buchones de cuernos, ¡no!”, explicó Yanina Latorre.



Hace apenas unas semanas, la panelista de LAM había deslizado, tapándose la boca, que El Turco Naim había tenido algún tipo de relación con Florencia de la V, algo que no pasó inadvertido en las redes sociales.