Marina Calabró enfurecida con Luis Majul por una actitud desagradable: “Me dejó de garpe”

Marina Calabró no aguantó y explotó en su pase en El Observador, junto a Yanina Latorre, a raíz de un desplante que sufrió con su colega y compañero de señal en La Nación+, Luis Majul.

La hermana de Iliana aprovechó el diálogo con la panelista de LAM para expulsar su rabia, luego de que el conductor no le diera el tiempo que tenían pautado para exponer una información de relevancia sobre el presidente Javier Milei.

“El otro día Majul me dejó de garpe en el programa. No debería contar estas cosas al aire, pero yo cuento todo: ‘Va a arrancar un pase con vos, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, veinte minutitos’. Eran las 9.38, yo tenía todo el anticipo de lo que iba a ser el acto de Milei, lo conté antes que nadie”, expuso.

La periodista claramente molesta agregó: “Yo no me enojo. Siento una posición. La tengo a Larisa Serrano (productora de La Nación) de testigo. Con Luis no hablé porque mi mando natural es la productora ejecutiva, yo trabajo para el canal”.

En esa charla que fue escalando en el nivel de incomodidad por parte de Marina, aprovechó para disparar: “Pasante no, y fuimos pasantes. Me tuvo treinta y ocho minutos de garpe y el programa termina a las 9.50. Doce minutos y les faltaba hablar a dos economistas”.

“Amorosamente dije: ‘’Primera y última vez ". No es culpa de Larisa, andá a saber de dónde viene la idea revolucionaria en esto de hay que ganarle a Jony Viale a como de lugar”, apuntó sin filtro.

Lo cierto es que al margen de su recorrido profesional, donde continúa en La Nación+ junto a Débora Plager y en El Observador 107.9, no viene siendo un año sencillo para la periodista desde el plano personal.

La relación que supo mantener con su colega, Roberto Barbano tuvo un cierre abrupto, cuando todo parecía ir por el buen camino. A pesar del dolor tras una separación y el proceso lógico de sanación, Marina Calabró continúa hacia adelante, con el mismo carácter de siempre.