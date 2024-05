Marina Calabró contó qué consejo le dio Moria Casán tras la separación de Rolando Barbano

Así como fue sorpresivo el inicio de la relación, también fue muy sorpresiva la separación. Hoy por hoy, aún se habla de la ruptura entre Marina Calabró y Rolando Barbano. Sobre esto, la periodista contó cuál fue el consejo que le dio Moria Casán.



Si bien ya no son pareja, ambos comparten programa en Lanata sin Filtro, el programa de Jorge Lanata en radio Mitre, donde cada uno tiene su propia columna. Allí, conviven perfectamente, lo que indica que terminar su romance de la mejor manera.

Marina Calabró y Rolando Barbano. Foto: captura de TV.



No obstante, la propia Marina Calabró confesó que estaba muy enamorada de Rolando Barbano, lo que dejó abierta una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. “Para mí tenerlo cerca siempre es lindo”, comentó.



Ahora, en una charla con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América, Marina Calabró contó cómo está atravesando el duelo por la separación y reveló el consejo que le dio Moria Casán y que está aplicando sin dudarlo.



“Estoy bien. Yo soy muy Moria Casán. Moria una vez me vio en un programa de televisión, me llamó y me dijo: ‘Mari, no estás bien. No te veo bien. Tan amargo nunca”, expresó la periodista en la charla con LAM.

Marina Calabró y Rolando Barbano.



“Incorporé el consejo. Tan amargo nunca. Yo estoy ahí, porque lo paso bien. Porque soy feliz en Lanata sin Filtro. Porque está todo bien con mis compañeros y porque decido estar ahí”, agregó Marina Calabró.



Más allá de la curiosidad del consejo de Moria Casán, Marina Calabró aclaró que está llevando bien este momento de su vida. “Igual ya estoy bien. Vamos para adelante y me siento bien. Así que quiero seguir sintiéndome así”, cerró.