De Stranger Things a Yiya Murano: todos los estrenos que renuevan el catálogo de Netflix en abril

La plataforma de streaming arrancó abril con grandes novedades. Conocé la lista completa de series y películas que se suman a Netflix durante este mes.

Series, películas, documentales y mucho más: así queda conformada la ambiciosa grilla de Netflix para el mes de abril.

COURTESY OF NETFLIX/ Captura de pantalla Youtube Netflix Latinoamérica.

Netflix actualiza su catálogo en abril con una amplia variedad de estrenos que abarcan series, películas, documentales, contenido infantil y eventos en vivo. La plataforma presenta nuevas opciones para distintos públicos, con producciones originales y títulos que se suman a lo largo de todo el mes.

La grilla incluye propuestas de diferentes géneros y formatos, desde ficciones y comedias hasta contenidos basados en hechos reales y apuestas internacionales. Además, continúan sumándose transmisiones en vivo.

La plataforma actualizó su catálogo con opciones para todos los gustos.

Así, abril llega con múltiples novedades distribuidas en distintas fechas, permitiendo a los usuarios organizar sus visualizaciones y descubrir nuevas historias dentro del catálogo.

A continuación, te mostramos los estrenos de abril de Netflix:

Series

  • 2 de abril: Besos, Kitty: T3
  • 3 de abril: Clanes: T2
  • 9 de abril: Errores épicos
  • 15 de abril: La ley de Lidia Poët: T3
  • 16 de abril: Bronca: T2
  • 17 de abril: Machos alfa: T5
  • 21 de abril: Los no elegidos
  • 23 de abril: Stranger Things: Relatos del 85
  • 23 de abril: Una nueva jugada: T2
  • 30 de abril: Hombre en llamas

Películas

  • 1 de abril: El último gigante
  • 1 de abril: Comer, rezar, ladrar
  • 10 de abril: Gran Torino
  • 10 de abril: Embestida
  • 16 de abril: Chicago
  • 17 de abril: Compañeras de cuarto

  • 24 de abril: Ápex
  • 29 de abril: Me llamo Agneta

K-Content

  • 3 de abril: Sabuesos: T2
  • 24 de abril: Si los deseos mataran…
La lista de estrenos de este mes.

Documentales

  • 3 de abril: La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson
  • 16 de abril: Ronaldinho
  • 23 de abril: Yiya Murano: Muerte a la hora del té
  • 29 de abril: ¿Debería casarme con un asesino?

Niñez y familia

  • 2 de abril: Los tipos malos: La serie: T2
  • 20 de abril: Calle CoComelon: T7
Para no perderse.

Eventos en vivo

  • 11 de abril: Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov
  • 18 de abril: WWE WrestleMania: Temporada 42 (2026)

