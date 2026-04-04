De Stranger Things a Yiya Murano: todos los estrenos que renuevan el catálogo de Netflix en abril
La plataforma de streaming arrancó abril con grandes novedades. Conocé la lista completa de series y películas que se suman a Netflix durante este mes.
Netflix actualiza su catálogo en abril con una amplia variedad de estrenos que abarcan series, películas, documentales, contenido infantil y eventos en vivo. La plataforma presenta nuevas opciones para distintos públicos, con producciones originales y títulos que se suman a lo largo de todo el mes.
La grilla incluye propuestas de diferentes géneros y formatos, desde ficciones y comedias hasta contenidos basados en hechos reales y apuestas internacionales. Además, continúan sumándose transmisiones en vivo.
Así, abril llega con múltiples novedades distribuidas en distintas fechas, permitiendo a los usuarios organizar sus visualizaciones y descubrir nuevas historias dentro del catálogo.
A continuación, te mostramos los estrenos de abril de Netflix:
Series
- 2 de abril: Besos, Kitty: T3
- 3 de abril: Clanes: T2
- 9 de abril: Errores épicos
- 15 de abril: La ley de Lidia Poët: T3
- 16 de abril: Bronca: T2
- 17 de abril: Machos alfa: T5
- 21 de abril: Los no elegidos
- 23 de abril: Stranger Things: Relatos del 85
- 23 de abril: Una nueva jugada: T2
- 30 de abril: Hombre en llamas
Películas
- 1 de abril: El último gigante
- 1 de abril: Comer, rezar, ladrar
- 10 de abril: Gran Torino
- 10 de abril: Embestida
- 16 de abril: Chicago
- 17 de abril: Compañeras de cuarto
- 24 de abril: Ápex
- 29 de abril: Me llamo Agneta
K-Content
- 3 de abril: Sabuesos: T2
- 24 de abril: Si los deseos mataran…
Documentales
- 3 de abril: La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson
- 16 de abril: Ronaldinho
- 23 de abril: Yiya Murano: Muerte a la hora del té
- 29 de abril: ¿Debería casarme con un asesino?
Niñez y familia
- 2 de abril: Los tipos malos: La serie: T2
- 20 de abril: Calle CoComelon: T7
Eventos en vivo
- 11 de abril: Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov
- 18 de abril: WWE WrestleMania: Temporada 42 (2026)