Paramount+ lanzó el tráiler de Dutton Ranch, el spin-off de Yellowstone: de qué tratará y cuándo estará disponible

Paramount+ presentó el primer adelanto de la nueva serie que expande el universo de Yellowstone. Conocé de qué trata esta historia y cuándo se estrena.

El universo de Yellowstone continúa expandiéndose con Dutton Ranch, una nueva serie que se suma a la franquicia creada por Taylor Sheridan. La producción, que llegará a Paramount+, ya tiene fecha confirmada y anticipa una historia cargada de tensión, con el foco puesto en dos de sus personajes más emblemáticos.

En esta ocasión, Kelly Reilly y Cole Hauser vuelven a ponerse en la piel de Beth Dutton y Rip Wheeler. La trama seguirá a la pareja mientras busca establecerse en el histórico rancho Dutton, una propiedad de 7.000 acres atravesada por años de disputas y enfrentamientos. En ese escenario, intentarán construir una vida más tranquila, aunque el peso de la historia y los intereses en juego no se los pondrán fácil.

Mirá el tráiler de Dutton Ranch, el spin-off de Yellowstone Dutton Ranch- Trailer El conflicto central surgirá a partir de la irrupción de un poderoso rancho rival en el sur de Texas, decidido a defender su territorio a cualquier costo. En ese contexto, Beth y Rip deberán enfrentarse a nuevas amenazas.

El elenco suma nombres de peso como Ed Harris y Annette Bening, además de Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca y Natalie Alyn Lind, quienes completan esta nueva apuesta dramática.

Dutton Ranch La serie estará disponible en Paramount+ en mayo de este año. Emerson Miller/Paramount+. El estreno global será el viernes 15 de mayo en Paramount+, con el lanzamiento de sus dos primeros episodios.