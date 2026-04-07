Daddy Yankee recibirá el reconocimiento que deseó toda su vida: "Lo visualicé desde chamaquito"

Ramón Ayala será homenajeado en una noche de gala en Las Vegas por su resiliencia y su lucha por la cultura latina.

El cantante se mostró muy emocionado en sus redes socciales. / Instagram @daddyyankee

La noticia que todos los fanáticos del reggaetón estaban esperando finalmente estalló: Daddy Yankee, el Big Boss, fue coronado como la Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación. Tras casi tres décadas de una carrera que cambió las reglas del juego, el puertorriqueño recibirá el máximo galardón en una gala que promete ser un escándalo de estrellas en Las Vegas.

daddy yankee (1) Daddy Yankee, flamante Persona del Año 2026, posa tras el anuncio que celebra sus 30 años de trayectoria. Instagram @daddyyankee No es solo un premio a los hits que nos hicieron bailar a todos, sino un reconocimiento a la disciplina de un hombre que sacó un género de los barrios para llevarlo a la cima del mundo.

El anuncio oficial no dejó lugar a dudas: Ramón Luis Ayala Rodríguez es el líder indiscutido. Desde sus inicios humildes en Las Lomas, donde el reggaetón era estigmatizado y perseguido, el Cangri supo canalizar la realidad social con un lenguaje propio.

Daddy Yankee agradece el Premio a Persona del Año que le darán en los Latin Grammy. “Este reconocimiento es un sueño hecho realidad. Representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, soltó Yankee en un fuerte descargo de gratitud. El artista destacó que este premio honra a todos los latinos que creyeron en este movimiento cuando nadie lo entendía, marcando un hito de superación personal que hoy es ejemplo para millones.

daddy yankee (2) Manuel Abud y los directivos de la Academia destacaron la visión y el liderazgo de Yankee en la industria. Instagram @daddyyankee El fenómeno "Gasolina" y la noche de gala en Las Vegas La fecha ya está marcada en la agenda de la farándula internacional: el miércoles 11 de noviembre de 2026. La Semana Latin Grammy se vestirá de fiesta para recordar el punto de inflexión que significó Barrio Fino en 2004, un disco que se mantuvo 24 semanas en el número uno de Billboard.