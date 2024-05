El fuerte agravio de Ángel de Brito contra Luis Majul: "Es un..."

Ángel de Brito sorprendió a sus millones de seguidores al publicar en sus redes sociales un enigmático mensaje donde apuntaba con dureza contra una persona a la cual no nombró. "¿Este pelotud* todavía no me conoce?", fueron las fuertes palabras que utilizó el conductor de LAM (América TV).

Tras las repercusiones de sus dichos, el periodista dio explicaciones durante el pase con Pepe Ochoa y Fede Bongiorno en el streaming Bondi. Allí de Brito reveló que su insulto estaba dirigido a Luis Majul: "Es un pelotud*. Maltrata a la gente. Maltrató a Ale, el cronista de LAM. Fue a buscar a Marina Calabró a la radio, se metió con el micrófono a ver si estaba, y le hizo un escándalo", contó sin vueltas.

"Que no podés entrar con cámara prendida a mi canal, llamó a la productora, a los jefes. Dijo que me iba a llamar a mí", reveló Ángel. "Después lloran y dicen que son criticados", agregó contundente

Luis Majul.

Cuando le preguntaron al periodista si el motivo de la mala de Majul es por las declaraciones de su hijo, de Brito fue contundente: "Que culpa tenemos los demás que su hijo lo odie. Si su hijo hace una nota y dice que no tiene diálogo con el padre, que no tiene los mismos valores. Que culpa tenemos los demás".

Luego, de Brito contó que lo invitaron a festejar el aniversario por el primer año de El Observador 107.9, la radio que pertenece a Majul, pero decidió no ir: "Me invitaron, pero no voy a ir. Lo lamento, porque iba a hacer el pase con Yanina Latorre, pero como está este tipo prefiero no ir".

Finalmente le consultaron sobre cómo ve la relación de Yanina y Luis. Sin guardarse nada el conductor sentenció: "Van a terminar muy mal porque Luis es muy pesado, intenso e insoportable trabajando. Yo renuncié al programa de Majul en La Red y en la CNN radio luego de un pase que terminó mal".