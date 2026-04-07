Piñón Fijo y su hija Sol se reconciliaron con una canción y el abrazo conmovió a todos: "Sanar, volver..."
Tras años de conflicto y acusaciones de maltrato, la artista de 38 años volvió a grabar con su padre y lanzó un mensaje sanador.
Después de años de un escándalo que parecía no tener retorno, la familia más famosa del mundo infantil logró lo que muchos creían imposible. Solcito, con 38 años y una carrera consolidada, dejó a todos en shock al publicar una imagen que es, literalmente, la foto de la reconciliación: un abrazo eterno con su padre, Piñón Fijo.
Tras declaraciones cruzadas, comunicados de violencia y una distancia que dolió en el corazón de los más chicos, el payaso más querido del país y su hija volvieron a unirse en un estudio de grabación para lanzar En mi casa, una canción que marca el fin de una guerra mediática histórica.
Del comunicado al abrazo: la sanación de un vínculo quebrado para Piñón Fijo
El conflicto que puso a Piñón Fijo en la mira estalló en 2022, cuando una publicación de Fabián Gómez desató un fuerte descargo de sus hijos, Sol y Jeremías. En aquel entonces, los jóvenes denunciaron situaciones de maltrato y decidieron alejarse profesionalmente de su padre para priorizar entornos sanos para sus propios hijos.
Sin embargo, el tiempo parece haber curado las heridas. “A veces hay que irse, para desarmar, sanar, volver y construir distinto. Con más amor propio, conciencia y gratitud”, expresó Solcito, revelando que este reencuentro es fruto de un proceso de madurez e introspección profunda que le permitió "salir del nido" para regresar con otra mirada.
La nueva colaboración, titulada En mi casa, no es solo una pieza musical, sino un manifiesto de reconciliación familiar. Solcito explicó que la letra nació desde ese lugar al que siempre se quiere volver: la raíz.
Aunque reconoció que “no todo es perfecto”, aseguró que el amor fue el motor para cerrar este ciclo de dolor. La presencia de Piñón Fijo en la grabación fue interpretada por sus seguidores como un gesto de perdón y apertura. “Ojalá esta canción los abrace y conecte con lo más puro, simple y verdadero”, deseó la artista.