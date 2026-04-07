Piñón Fijo y su hija Sol se reconciliaron con una canción y el abrazo conmovió a todos: "Sanar, volver..."

Tras años de conflicto y acusaciones de maltrato, la artista de 38 años volvió a grabar con su padre y lanzó un mensaje sanador.

El emotivo abrazo entre el payaso y su hija. /

Después de años de un escándalo que parecía no tener retorno, la familia más famosa del mundo infantil logró lo que muchos creían imposible. Solcito, con 38 años y una carrera consolidada, dejó a todos en shock al publicar una imagen que es, literalmente, la foto de la reconciliación: un abrazo eterno con su padre, Piñón Fijo.

piñon fijo y sol Conocé los detalles de "En mi casa", la canción que selló la paz definitiva en la familia de Fabián Gómez. Archivo MDZ Tras declaraciones cruzadas, comunicados de violencia y una distancia que dolió en el corazón de los más chicos, el payaso más querido del país y su hija volvieron a unirse en un estudio de grabación para lanzar En mi casa, una canción que marca el fin de una guerra mediática histórica.

Del comunicado al abrazo: la sanación de un vínculo quebrado para Piñón Fijo El conflicto que puso a Piñón Fijo en la mira estalló en 2022, cuando una publicación de Fabián Gómez desató un fuerte descargo de sus hijos, Sol y Jeremías. En aquel entonces, los jóvenes denunciaron situaciones de maltrato y decidieron alejarse profesionalmente de su padre para priorizar entornos sanos para sus propios hijos.

piñon fijo (2) Piñón Fijo selló su reconciliación con Sol en una canción emotiva. Archivo MDZ Sin embargo, el tiempo parece haber curado las heridas. “A veces hay que irse, para desarmar, sanar, volver y construir distinto. Con más amor propio, conciencia y gratitud”, expresó Solcito, revelando que este reencuentro es fruto de un proceso de madurez e introspección profunda que le permitió "salir del nido" para regresar con otra mirada.

piñon fijo (1) Entre lágrimas y música, Piñón Fijo y sus hijos intentan reconstruir un vínculo que estuvo roto desde 2022. Archivo MDZ La nueva colaboración, titulada En mi casa, no es solo una pieza musical, sino un manifiesto de reconciliación familiar. Solcito explicó que la letra nació desde ese lugar al que siempre se quiere volver: la raíz.