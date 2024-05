Furia contó por qué hizo una de las fulminantes más polémicas: “La quise sacar porque podía hacer un desastre”

La edición 2024 de Gran Hermano está llegando a instancias decisivas, a un mes de la gran final. Con el imponente premio económico a la vuelta de la esquina, una de las figuras que se consolida como la gran candidata a llevarse la gloria es Juliana “Furia” Scaglione.

Al margen de las polémicas que rodean sus actitudes en el reality, la entrenadora y doble de acción demostró entender el juego y llevó sus estrategias a la máxima expresión. Así fue que confesó porqué decidió hacer la fulminante contra Denisse González, tempranamente.

Furia reveló por qué fulminó a Denisse.

Furia comenzó detallando: “Cuando hablo con caracoles, no hablo de los caracoles que tienen personalidades tranquilas, sino del caracol que se pega al lado del otro y se queda tipo como durmiendo”.

“Por eso a Denisse le decían caracol, porque estaba tranquila donde estaba, pero estaba bajo el ala de Licha (Navarro) y de todos los pibes”, agregó sobre el reingreso de la participante y su decisión de acelerar la utilización de la fulminante.

Los motivos de Juliana para tratar de eliminar a Denisse.

“Entonces, es muy fácil quedarte ahí, ¿entendés?. Pero después venir con mucha información y tenerla y tratar de ser estratega y acelerarte porque sabés que no hay tiempo”, confesó ante el retorno de la participante por medio del repechaje.

Por otro, lado aclaró que la vuelta de Denisse fue peligrosa para sus estrategias: “Yo decido sacar a Denu, no porque es la novia de Bautista, sino porque entró con info, con ganas de jugar y òdía hacer un desastre acá adentro, porque ese grupo se iba a hacer mucho más grande”.

“Yo no juego con ninguno de los dos grupos y los dos grupos en sí también quisieron sacarme, no solo una, sino cuatro veces, desde que arrancó Agostina con su primera estrategia. Entonces, si yo estuviera enojada con mis compañeros, ni les tendría que hablar, y la verdad es que no me sirve”, concluyó.

A poco tiempo para el final, Furia Scaglione reveló una de sus decisiones dentro de una casa que la tiene como la gran estratega y que la consolida como la favorita a llevarse el título de ganadora.