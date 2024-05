El motivo por el que Coy, la hermana de Furia, no entró a la casa de Gran Hermano

Hace unas semanas, Gran Hermano decidió que ingresara a la casa un familiar o amigo de cada uno de los participantes del reality. Una de las sorpresas, y decepción para muchos, fue saber que Coy, la hermana de Furia, no entró.



Sucede que Juliana es la participante más polémica de la actual edición del reality de Telefe y su hermana demostró, en varias ocasiones, que aparentemente sería una cuestión genética, porque también dio que hablar esta temporada.

Furia y su amiga Rocío, en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Incluso, Coy llegó a ingresar en el Congelados. Con mucha chispa y personalidad, la hermana de Furia se convirtió en protagonista desde afuera de la casa, haciendo campaña por su hermana, algo que, a la luz de los hechos, está dando resultados.



En ese marco, en las últimas horas sobrevoló una pregunta entre los fanáticos de Gran Hermano y los seguidores de Furia. ¿Por qué no entró Coy a la casa más famosa del país? Quien ingresó fue su amiga Rocío.



En medio de las especulaciones, que no fueron pocas, fue la propia Coy quien salió en redes sociales a aclarar la situación y a contar por qué no fue ella finalmente quien ingresó a la casa de Gran Hermano con el resto de los familiares.

Tuit de Coy, la hermana de Furia de Gran Hermano.



“Perdón a todos, perdón, no podía hablar. Gracias a todos por haberme hecho reír tanto con las especulaciones”, comenzó escribiendo Coy en la cuenta de Twitter de Furia, que ahora quedó a su cargo.



“Quería hacerles saber que los amo y que voy a estar de este lado. Tengo mucho que hacer aquí y mi responsabilidad es Rubi, Otto y Maya. Gracias, nueva familia”, agregó la hermana de Furia. Si bien Juliana conoce la situación, exhibió algo de decepción cuando vio que no había entrado ella.