Cuál fue el pacto que hizo Denisse con Bautista antes de abandonar Gran Hermano

Luego de reingresar a la casa de Gran Hermano, gracias al repechaje, Denisse se convirtió en la nueva eliminada tras una inesperada de Furia, una de las mejores y más queridas participantes, por lo que decidió realizar un pacto con Bautista para tramar una estrategia, aún fuera del reality.

Lo que sucedió fue que la jugadora más fuerte de Gran Hermano fue con todo contra Denisse al aplicarle la fulminante, de esta manera, la reingresante estuvo tan solo dos semanas. Sin embargo, en esta segunda vuelta, la joven de 22 años logró tener muchísimo más protagonismo, se mostró más suelta y volvió a apostar a su historia de amor con Bautista Mascia.

Denisse, la nueva eliminada de Gran Hermano // Créditos: IG - @denisse_belen_gonzalez

Pero en diálogo con Gente, la ex hermanita confesó cómo se siente tras su expulsión: "Estoy bien. La primera noche fue muy shockeante porque me di cuenta de que no iba a volver más a la casa. Además despedirme de los chicos fue fuerte porque los quiero un montón. La realidad es que estoy mucho más feliz porque sé que me esperan un montón de cosas hermosas. Estaba un poco ansiosa por ver qué iba a pasar en esta salida.

En tanto, aseguró que no se arrepiente "de nada" en esta segunda oportunidad: Siento que iba bien porque perdí muchos miedos. Me animaba a hablar a cámara y hasta hice una espontánea. Tenía más autoestima y confianza en mí misma. Me atreví a bailar y hasta participé en el show de Emma. En otro momento no lo hubiera hecho. Siento que en esta vuelta lo disfruté y se dio todo tal cual como tenía que ser".

Sin embargo, al ser consultada por la fulminante que recibió expresó: "No la esperaba, pero sabía que esa semana iban a venir por mí. Era medio obvio que estaban con los originales. Ya se había ido Sabrina y estaba esperando a que pase. No pensé que Furia iba a gastarse su única carta roja en mí".

Cuando se trató de hablar de amor, Denisse no dudó en dejar las cosas en claro. Al consultarla por Bautista, su pareja dentro de la casa de Gran Hermano, expresó: "Lo que me pasó con él es que yo fui a jugar sin pensar en estar con alguien. A él le pasó exactamente lo mismo, eh. Fue algo que se construyó solo. No lo buscamos, pero pasó. Me empezó a gustar y listo".

Y agregó: "Bauti tiene una personalidad que es un poco difícil de encontrar. Es una persona que se levanta siempre de buen humor. Me alegraba los días. Tenía mis días malos dentro de la casa y él me sacaba una sonrisa". "Yo ya le dije que lo voy a esperar por una cuestión de respeto. Los dos estamos completamente de acuerdo en que la vida real está afuera y que vamos tener que conocernos de este lado", cerró.

Denisse y Bautista de Gran Hermano y su pacto cuando se reencuentren fuera de la casa // Créditos: Captura de tv

Si bien tiene muy decidido que su futuro es cumplir su sueño de trabajar como modelo, no suelta el reality y apostó por quiénes serán los que lleguen a la final de Gran Hermano. "Hoy en día nadie podría eliminar a Furia. De todos modos, el juego y los favoritos van cambiando. En algún momento tal vez el Chino la podría sacar, pero hoy te digo que nadie puede con ella", manifestó.

"Hoy en día la veo como espectadora y terminé entendiendo el motivo de que a la gente le guste verla adentro de la casa. Hasta yo me divierto. Ella tiene un poco de actuación, mucho carisma y su físico... La forma de hablar e interactuar con el resto se convirtió en una novela en la que querés ver todos los días por quién va a ir. Ya no es una placa normal, eh. Todas las semanas uno piensa en quién será su próxima víctima", culminó.