Cuántos miles de dólares factura María Fernanda Callejón en una plataforma para adultos

La vida sentimental de María Fernanda Callejón tuvo un quiebre luego de que la actriz decidiera ponerle un cierre a su matrimonio con Ricardo Diotto, con quien mantuvo una importante disputa legal por la división de bienes.

Por su parte, el músico también dio vuelta la página y volvió a confiar en el amor con un nuevo noviazgo con la modelo Delfina Gerez Bosco que, personalmente, confirmó el romance: “Estoy saliendo con Ricky. Estamos iniciando la relación”.

En lo que respecta a la vida amorosa de la actriz, hace un tiempo blanqueó su relación con el ex futbolista, Fernando Gamboa, con quien compartió un viaje de placer que quedó graficado en sus redes sociales.

“No tengo palabras para describir este viaje maravillos que estamos viviendo, mi negrito del amor. ¡Te lo voy a resumir en dos palabras!. Inolvidable. Te amo”, había escrito la actriz en sus redes junto a una imagen con el ex jugador y entrenador de Newell 's Old Boys.

Justamente, desde Intrusos se refirieron sobre el vínculo de la modelo y el papá de Giovanna, aunque Guido Záffora aclaró que no tuvo contacto con María Fernanda: “Le escribí a Callejón y no me respondió”.

Pero la mayor revelación la dio la conductora del ciclo, Flor de la V, que reveló que la actriz está disfrutando de un gran presente laboral, al margen de la controversias sobre su separación y el posterior acercamiento de su ex marido con Delfina Gerez Bosco: “Callejón está en Disney”.

“Está facturando como nunca. Es la número uno en la aplicación Divasplay. La que más factura en la Argentina, hoy es María Fernanda Callejón, pero a un nivel increíble. La semana pasada estuve hablando con ellos y me contaron eso. Yo me preguntaba ¿Qué pasa con Fernanda que está perdida”, continuó.

Por último, Záffora también dio su parecer: “Me pone muy contento esto porque ella estaba muy mal económicamente. Se había quedado sin trabajo después de irse de ‘Duro de Domar’, y estaba buscando qué hacer. Está bueno que ahora pueda ganar bien y ahorrar”.