La durísima acusación de Ricky Diotto contra su ex, María Fernanda Callejón

Luego de un tiempo de calma y tranquilidad, se reactivó nuevamente el conflicto entre María Fernanda Callejón y su ex pareja, Ricky Diotto, a quien denunció por maltrato psicológico y violencia de género.



En el programa A la Tarde, que condice Karina Mazzocco por la pantalla de América, revelaron nuevos detalles del enfrentamiento que continúa escalando en la Justicia, donde tampoco logran ponerse de acuerdo.



“La luz al final del túnel, la posibilidad de que Diotto y Callejón conciliaran en una audiencia no ocurrió. Ricky Diotto se presentó a la hora indicada en la Justicia con su abogada Elba Marcovecchio y María Fernanda nunca apareció”, contó el periodista Diego Esteves.



“Esto era para resolver dos temas: qué va a pasar con la casa, que Diotto quiere vender, mientras Fernanda vive en esa casa de 500 mil dólares. Y por otro lado, resolver el tema de los gastos”, explicó el panelista.



Asimismo, en cuanto a lo que refiere a la versión por parte del dentista y ex pareja de María Fernanda Callejón, Diego Esteves reveló: “Yo tengo la versión del lado del riñón de Ricky Diotto, que dice: ‘Me estoy haciendo cargo de absolutamente todo’”.



Por su parte, Cora de Barbieri aportó como información el motivo por el cual María Fernanda Callejón no se presentó a la audiencia con Ricky Diotto. “No se cumplió con los requisitos que exige la Justicia, que sea notificada cinco días antes. Esto no habría ocurrido; entonces, al no ser notificada en tiempo y forma, ella no se presentó. Por eso, va a haber una reprogramación de la audiencia”, argumentó.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.



No obstante, desde el entorno de Ricky Diotto revelaron la durísima acusación del dentista contra la ex vedette, quien supuestamente tiene algunas pretensiones con respecto al nivel de vida de la hija que tienen en común, Giovanna, que del otro lado no ven con buenos ojos.



“Ricky Diotto paga la cuota del colegio y la cobertura médica. Por su parte, Callejón paga la cuota de la camioneta importada, de 571 mil pesos. Lo mismo que paga Diotto para mantener a su hija es lo que paga Callejón para conservar un estilo de vida, que del lado de Diotto lo ven como inmoral”, contó Diego Esteves.