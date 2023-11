El milagro que hizo la hija de María Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón participó como invitada del programa Noche al Dente, televisado por América TV y generó gran conmoción con su relato. La actriz abrió su corazón frente al conductor, Fernando Dente y habló de su experiencia como madre y los desafíos que debió afrontar.

Es de público conocimiento la ardua lucha que María Fernanda Callejón debió atravesar para lograr cumplir su gran anhelo de tener un hijo. Manteniéndose firme en sus creencias, la artista se mantuvo perseverante en la larga búsqueda, confiando en que los milagros existen.

Luego de derramar muchas lágrimas por los intentos fallidos, finalmente, a los 49 años, la artista recogió los frutos de su extensa espera y se convirtió en madre de Giovanna. La pequeña trajo luz a su vida y llenó por completo su corazón, apaciguando todo el sufrimiento vivido.

Lo cierto es que las complicaciones de Callejón frente a su deseo de concebir, estaban relacionadas con el padecimiento de trombofilia. Esta enfermedad fue la encargada de obstaculizar su deseo y la enfrentó a numerosos desafíos. Sin embargo, su manifestación se concretó por no perder las esperanzas y nunca bajar los brazos.

Durante el ciclo de América TV, en la sección llamada El disco de tu vida, la artista eligió dentro de sus preferencias musicales la canción Motivos de Abel Pintos, ya que para ella representa el amor incondicional que la une a su pequeña de siete años. "Es mi gran motivo, mi gran motor, el amor de mi vida, el verdadero amor, el amor que no cambiaría nunca por nada ni por nadie", expresó María Fernanda Callejón.

"La deseé tanto, la busqué media vida. Tantos tratamientos, tantos ‘no se puede’ y tantos sí se puede, tanto no bajar los brazos y tanto esperarla. Ella me hizo creer en los milagros, no permitas nunca que nadie te diga que no podés. No lo permitas jamás", enfatizó la actriz a modo de consejo para la audiencia.

En este contexto, la artista concluyó: "Siempre hay que hacerle caso al corazón, al deseo genuino y Giovanna vino a iluminar la vida, a enseñarme… No sólo a ser mamá, a enseñarme a vivir, a sanar, a darlo todo".