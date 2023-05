El ex marido de María Fernanda Callejón podría quedar detenido: los motivos

La separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto terminó en un escándalo. Luego que el matrimonio diera fin a su relación en buenos términos, en los últimos días salieron a la luz hechos de violencia de género que la actriz denunció ante la Justicia. Luego, Callejón compartió un audio en el que Diotto le sugería que podría revelar secretos de la pareja si no daba marcha atrás con la denuncia.

Ahora, habló el abogado de la actriz, Martín Francolino, quien aseguró que "podría haber una orden de detención" contra Diotto. En A la tarde, el letrado afirmó que el audio "la favorece" a su clienta y que la "amenaza" a la que hace referencia el músico podría ser causal de detención. "Acá puede haber amenazas coactivas, y ahí sí podría haber detención de Diotto", aseguró.

"Fernanda no fue a los medios y dijo ‘me pegó, me agredió’, la denuncia está. Si quieren se las paso con una captura de pantalla. De hecho, la denuncia está sorteada y la Justicia está investigando", agregó Francolino.

Luego, explicó por qué Diotto podría quedar detenido El abogado explicó que en el mensaje "hay una amenaza coactiva donde él expresa sus dichos. Estamos analizando ese y otros audios más en los que, si llega a haber amenazas coactivas, se le va a complicar", advirtió.

Finalmente, aclaró que en caso de comprobarse esa figura legal, la detención sería "de cumplimiento efectivo". "En el descargo que hizo, Diotto dice que no es una persona violenta. Todo bien, pero si en los dos audios viralizados no hay violencia de género, no sé dónde está la violencia", concluyó Francolino.